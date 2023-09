Galm: "Ich habe Anfang oder Dotchev noch nicht zum Aufstieg gratuliert"

Der SV Sandhausen befindet sich in der 3. Liga auf der Suche nach Konstanz. Gegen Aufsteiger Preußen Münster will Trainer Danny Galm das eigene Spiel "verfeinern" - und in der Tabelle Boden gutmachen.

"Die Tabelle wird jetzt dann irgendwann interessanter. Trotzdem bin ich noch weit davon entfernt, uns nur darauf festzulegen", sagt Danny Galm, seit Sommer Trainer beim SV Sandhausen, mit Blick auf das Klassement vor dem 6. Spieltag in der 3. Liga. Auf Platz zehn steht der ambitionierte Absteiger mit einer ausgeglichenen Bilanz (zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen) vor dem Heimspiel gegen Preußen Münster am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Dass es für die Sandhäuser tunlichst in eine andere Tabellenregion gehen soll, macht Galm schnell klar: "Ich habe Markus Anfang oder Pavel Dotchev noch nicht zum Aufstieg gratuliert." Vier, respektive fünf Punkte Rückstand hat der SVS (7) aktuell auf Dotchevs Auer bzw. Anfangs Dresdner an der Tabellenspitze. "Wir wissen, dass wir sowas mal in Kauf nehmen müssen in diesem großen Umbruch, den wir haben", sagt Galm über die unterschiedlichen Gesichter seiner Mannschaft bisher.

Detaillierte Aufarbeitung der Niederlage in Halle - Galm erwartet "flexible" Münsteraner

In den Pokalwettbewerben, aber auch gegen Spitzenreiter Dresden sowie den TSV 1860 München siegte der SVS, in Aue und Halle setzte es wiederum Rückschläge. Besonders das 1:4 beim HFC vor der Länderspielpause analysierten die Sandhäuser intern deutlich: "Wir waren nach dem Spiel sehr kritisch mit uns in der Kabine, viele Details kamen von der Mannschaft", berichtet Galm.

Im Landespokal am Dienstag schickte Galm seine Elf mit einer Viererkette aufs Feld, auf eine neue Grundordnung will sich der 37-Jährige aber ohnehin nicht festlegen: "Das wird immer etwas größer gemacht." Vielmehr gelte es, das eigene Spiel "durchzubringen" und weiter zu "verfeinern". Mit den Münsteranern wartet jedoch eine nicht zu unterschätzende Aufgabe, verweist Galm dabei besonders auf die vielen Torchancen, die sich der Tabellen-18. (vier Zähler) in den ersten fünf Partien herausspielte: "Uns erwartet eine Mannschaft, die sehr flexibel agiert. Mal einen langen Ball mit drin hat, aber auch kurze Lösungen findet."

Der SVS-Trainer sieht seine Elf darauf gut vorbereitet, zumal er beinahe auf seinen gesamten Kader zurückgreifen kann. Lediglich Lucas Laux (Knieverletzung) und Alexander Fuchs (Adduktorenverletzung) müssen weiterhin pausieren.

Nach einer aus seiner Sicht "nicht ganz so runden" Vorbereitung will auch Neuzugang Rouwen Hennings (ein Assist in vier Partien) seinem Team zurück in die Erfolgsspur in der Liga verhelfen, eigene Tore sind für den erfahrenen Angreifer dabei allerdings nur Nebensache: "Ich komme langsam in den Rhythmus. Ich werde mich nicht verrückt machen, irgendwann klappt es."