Galatasaray holt Demirbay - und verschafft Bayer Spielraum

Der Wechsel von Kerem Demirbay zu Galatasaray Istanbul ist perfekt. Nachdem der Leverkusener Mittelfeldspieler am Mittwoch den Medizincheck absolvierte, unterschrieb er beim türkischen Meister einen bis Sommer 2026 datierten Vertrag. Galatasaray zahlt zunächst knapp vier Millionen Euro Ablöse.

Jetzt ist es offiziell: Das Kapitel Kerem Demirbay bei Bayer 04 Leverkusen ist beendet. Am Mittwoch verkündeten die Klubs den Transfer des 30-jährigen Mittelfeldspielers zu Galatasaray Istanbul. "Der Wechsel in die Türkei war wegen seiner familiären Wurzeln Kerems ausdrückliches Anliegen", erklärte Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport beim Werksklub. "Wir wünschen ihm bei Galatasaray alles Gute und danken ihm für seinen Einsatz für Bayer 04."

Für den einst 32 Millionen Euro teuren früheren deutschen Nationalspieler, dessen Vertrag in Leverkusen ursprünglich noch bis Sommer 2024 lief, erhält der Bundesligist 3,7 Millionen Euro Ablöse. Zudem wurden diverse leistungsabhängige, aber realistisch erreichbare Bonuszahlungen vereinbart. So dürften die Bayer-04-Bosse auch nach dem nun feststehenden Abschied Demirbays, der in den sportlichen Planungen keine entscheidende Rolle mehr gespielt hatte, dessen Tun weiterhin aufmerksam beobachten.

Beispielsweise werden die Verantwortlichen am Mittwochabend mit Wohlwollen den Einzug von Galatasaray in die 3. Qualifikationsrunde der Champions League registriert haben, den die Türken durch einen 1:0-Sieg im Rückspiel gegen Zalgiris Vilnius (Hinspiel 2:2) sicherstellen. Gelingt dem amtierenden türkischen Meister die Qualifikation für die Gruppenphase der Königsklasse, dürfte nämlich bereits der erste Bonus fällig sein. Zudem sind einsatzabhängige Zahlungen vereinbart.

Ablöse kann auf etwas mehr als sechs Millionen Euro ansteigen

Inklusive aller Boni kann Bayer 04 für Demirbay, der für den Werksklub in 149 Pflichtspielen 15 Treffer erzielte und 30 vorbereitete, etwas mehr als sechs Millionen Euro von den Türken kassieren. Bilanziell würde dies in etwa die 6,4 Millionen Euro ausgleichen, mit denen Demirbay nach vier abgeschriebenen Vertragsjahren noch in den Büchern der Bayer 04 Fußball GmbH steht.

Ein bilanzielles Minus ist damit größtenteils abgewendet. Durch die Gehaltsersparnis - Demirbay galt in Leverkusen als einer der Großverdiener mit einem Gehalt von fünf Millionen Euro - bringt der Deal Rolfes und dessen Geschäftsführer-Kollegen Fernando Carro sogar wieder etwas Handlungsspielraum.