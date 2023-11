Egal was Kopenhagen in ein paar Minuten in München macht: Mit einem Sieg in Dänemark könnte Galatasaray das Achtelfinalticket am 6. Spieltag aus eigener Kraft buchen. Dieser Luxus ist United derweil nicht vergönnt, die Red Devils müssen gegen den FC Bayern gewinnen und auf das richtige Ergebnis im Parallelspiel hoffen.