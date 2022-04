Gala des BVB - Hertha sendet ein Lebenszeichen - Köln klarer Derbysieger

Dortmund hat Wolfsburg mit 6:1 zerlegt - ein Debütant brachte den BVB in die Spur, auch Haaland traf wieder. Freiburg träumt nach dem Sieg gegen Bochum weiter von der Königsklasse. Hertha lebt noch - 1:0 in Augsburg. Gladbach war im Rheinderby chancenlos - Köln jubelt und ist Sechster.

Einseitiges Rheinderby - Köln presst und trifft nach Belieben

Der 1. FC Köln untermauert seine Ambitionen auf eine Teilnahme am Europapokal. Der Geißbock-Klub entschied das einseitige Rheinderby bei Borussia Mönchengladbach mit 3:1 für sich und springt auf Platz sechs. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart ging die Partie heißspornig an und setzte das Gladbacher Aufbauspiel brutal und effizient unter Druck. Die Borussen machten Fehler und ließen die Räume offen - Modeste sagte als Erster danke und erzielte die Frühe FC-Führung. Mit ähnlichen ähnlichen Vorstößen fielen die Treffer zwei und drei: Kainz legte in der 20. Minute nach, Ljubicic besorgte den 3:0-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel wartete der Gladbacher Anhang vergeblich auf eine Reaktion der Hütter-Elf, fast schon pomadig geriet der Auftritt nun. Nur Hofmann, der auch in der ersten Hälfte die größte VfL-Chance besaß, näherte sich gefährlich an. Embolo schaffte immerhin in der 85. Minute den Ehrentreffer.

Dortmund zerlegt Wolfsburg in 14 Minuten - Haalands Flaute endet

24 Minuten hielt die ersatzgeschwächte Wolfsburger Defensive in Dortmund, dann überrollte der BVB die Niedersachsen binnen 14 Minuten: Ausgerechnet der 17-jährige Bundesliga-Debütant Rothe eröffnete den Torreigen der Borussia, dann ging es Schlag auf Schlag, weil sich die VfL-Defensive auflöste. Haaland legte für Witsel auf - die weiteren Torjäger zum 3:0 und 4:0 hießen Akanji und Can. Erst dann nutzte Haaland den dargebotenen Freiraum und besorgte den 5:0-Halbzeitstand. Für den Norweger endete nach 422 Minuten seine bisher längste Torflaute im schwarz-gelben Dress. Im zweiten Abschnitt machte Haaland das halbe Dutzend voll - nach diesem Tor nahm die Rose-Elf den Fuß vom Gaspedal und fing sich in der Schlussphase noch den Ehrentreffer durch Baku zum 6:1-Endstand.

Freiburger Blitzstart und CL-Träume - Rot für Stafylidis und Trainer Reis

Der SC Freiburg hält den Traum von der Champions League weiter am Leben. Die Breisgauer besiegten den VfL Bochum mit 3:0, sind damit punktgleich mit Leipzig und liegen einen Zähler hinter Leverkusen - die beiden Teams duellieren sich zum Abschluss des Spieltags am Sonntagabend. Die Streich-Elf erwischte gegen den Aufsteiger aus dem Revier einen Start nach Maß: Kübler traf nach fünf Minuten. Dann trat Sallai auf den Plan und legte erst schnell nach, ehe er kurz nach dem Seitenwechsel mit dem 3:0 schon frühzeitig den Deckel draufmachte. In der verbliebenen Zeit leisteten sich die Bochumer noch einen kompletten Aussetzer von Stafylidis, der mit Rot bestraft wurde. Zudem wurde VfL-Trainer Thomas Reis bei dieser Szene wohl etwas zu laut und wurde ebenfalls mit Rot bedacht. Für den VfL ein komplett gebrauchter Tag, während die Freiburger sich jubelnd in den Armen lagen.

Abstiegsduell in Augsburg: Hertha steigert sich und lebt wieder

In Augsburg stand für Hertha BSC ein existenziell wichtiges Duell an - nur ein Sieg beim direkten Abstiegskonkurrenten FCA würde den Glauben an den Ligaerhalt am Leben erhalten. Der erste Abschnitt war heiß umkämpft, die Hausherren hatten eigentlich die besseren Chancen, doch gab es 45 Minuten lang vor allem viel Härte und Hektik zu bestaunen - Rudelbildungen inklusive, mittendrin Boateng. Nach dem Seitenwechsel aber zeigte die Magath-Elf ihre fußballerische Seite: Der Ex-Augsburger Richter bediente Serdar, der per Absatz zur Berliner Führung traf. Augsburg war nun gefordert, doch für echte Chancen fehlte der Weinzierl-Elf die Präzision. Zudem zeigte die zuletzt so seelenlos aufgetretene Hertha-Mannschaft diesmal ein echtes Kämpferherz und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit.

Nullnmmer in Mainz: VfB rutscht auf Platz 16

Das Duell zwischen Mainz und dem VfB Stuttgart endete ohne Tore. Zwar hatten die Schwaben eine kürzere Phase, in der sie in Führung hätten gehen können, doch vor allem im zweiten Abschnitt war die Elf von Trainer Bo Svensson näher an einem Treffer dran. Durch das Remis und den gleichzeitigen Sieg der Hertha in Augsburg rutschen die Stuttgarter wieder auf den Relegationsplatz. Am nächsten Spieltag muss der VfB bei der Hertha ran.