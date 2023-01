Gakpo begeistert Klopp - Van Dijk fehlt wochenlang

Neuzugang Cody Gakpo überzeugte Jürgen Klopp nicht nur am Telefon und könnte im FA Cup für Titelverteidiger Liverpool debütieren. Dagegen sorgte Virgil van Dijk für den nächsten "schweren Schlag".

Als Jürgen Klopp am Freitag zu Cody Gakpo und Virgil van Dijk befragt wurde, fasste er die Lage so zusammen: "Beide sind Niederländer, das ist so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit." Denn während Winterneuzugang Gakpo schon nach wenigen Trainingseinheiten Lust aufs Debüt macht, fällt Landsmann van Dijk vorerst aus.

Der Abwehrchef hatte sich bei der 1:3-Niederlage beim FC Brentford am Oberschenkel verletzt, obwohl Klopp nach dem Spiel noch Entwarnung gegeben hatte. "Es war eine Überraschung und natürlich ein schwerer Schlag", gestand der Trainer. "Er hat nicht viel gespürt. Ich habe ihn ehrlich gesagt runtergenommen." Nun werde er "mehr als einen Monat" fehlen und die Ausfallliste verlängern. "Es war ein Sprint zu viel in dem Moment", sagte Klopp über den seit Jahren permanent geforderten Innenverteidiger.

Gakpo überzeugt schon: "Eine Freude, ihm zuzuschauen"

Mit Gakpo steht ihm - wenn auch deutlich weiter vorn auf dem Spielfeld - künftig eine zusätzliche und nach dem Eindruck der letzten Wochen dringend benötigte Option zur Verfügung. "Cody hat zweimal mittrainiert, und es ist eine Freude, ihm zuzuschauen", schwärmte Klopp vom 40-Millionen-Euro-Neuzugang von der PSV Eindhoven. "Gerade in unserer Situation ist es echt schön, einen Spieler zu haben, der in vielem sehr natürlich agiert und weiß, wo das Tor steht. Auch er genießt jede Sekunde."

Nicht zuletzt van Dijk hatte Gakpo von einem Wechsel nach Anfield überzeugt. Klopp hatte mit dem 23-Jährigen nur telefonieren können ("Er spricht perfektes Englisch"), war aber auch da schnell angetan: "Es ist nicht so, dass es kaum Zweifel gab - es gab überhaupt keine Zweifel."

Klopp kündigt "starke und erfahrene" Elf an - mit Gakpo?

Gerade weil die Reds die Champions-League-Qualifikation zu verpassen drohen, dürfen sie die Verpflichtung des zweimaligen Torschützen bei der WM 2022 als Coup werten. Während andere Spieler in Kennenlerngesprächen gerne über die Königsklassen-Aussichten Bescheid wüssten, habe "Cody nie danach gefragt", stellte Klopp klar. "Er kann natürlich auch die Tabelle lesen." Aber "es hat mir sehr gefallen, dass er sehr schnell entschieden hat: Ja, das ist der richtige Klub für mich."

Wenn Liverpool - als Titelverteidiger - am Samstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) die Wolverhampton Wanderers zum Drittrundenspiel im FA Cup empfängt, winkt Gakpo bereits das Debüt. Weil das Programm vorab vier und anschließend sechs volle freie Tage bietet, will Klopp eine "starke und erfahrene" Elf ins Rennen schicken. Es werde jedenfalls "keine Rotation nur wegen des Wettbewerbs" geben - in dem Premier-League-Klubs traditionell gerne ihre Stammkräfte schonen.