Gakpeto-Drehschuss veredelt Staakens Auftakt - MSV Neuruppin startet mit Knalleffekt

Aufsteiger MSV Neuruppin hat nicht lange mit der neuen Liga gefremdelt, sondern Victoria Seelow gleich mal mit 4:0 besiegt. Knapper gewann Staaken im anderen Freitagsspiel gegen Blau-Weiß 90 Berlin, während der Ludwigsfelder FC mit einer bärenstarken Moral ein verloren geglaubtes Spiel in Berlin-Steglitz noch zu einem Unentschieden bog.

Der SC Staaken feierte am Freitag einen Dreier in einem Spiel, das stark von der Intensität lebte. Gegen Blau-Weiß 90 Berlin behielt der SCS dank Efraim Gakpeto die Oberhand, dessen Drehschuss nach gut 30 Minuten vom Innenpfosten ins Tor prallte. Großer Jubel herrschte auch bei Aufsteiger MSV Neuruppin: Der Aufsteiger bot den 231 Zuschauern gegen Victoria Seelow einen tollen Fußballabend mit einem aus Heimsicht wie gemalten Ergebnis: Len Koch (5.), Maurice Malak (8.), Jose Raimundo da Silva Magalhaes (70.) und Maximilian Janke (74.) krönten eine starke Offensivleistung des MSV, der sich hinten auf seinen guten Torhüter Arne Sommer verlassen konnte.

Sozusagen Neuruppiner Verhältnisse herrschten bei der Reserve des FC Hansa Rostock: Das Team von Trainer Kevin Rodewald entwickelte gegen den Charlottenburger FC Hertha 06 richtig viel Offensivdrang und hatte in Nick Stepantsev einen eiskalten Vollstrecker, auf dessen Konto beim 4:1-Heimerfolg drei Tore gingen. Moritz Rosenberg traf ebenfalls für Hansa II, Ergebniskosmetik betrieb Ali Ayvaz zum zwischenzeitlichen 1:3.

Mit einem Teilerfolg endete der erste Saisonauftritt der TSG Neustrelitz beim Torgelower FC Greif. Zwar gingen die Neustrelitzer schon kurz nach Anpfiff durch einen strammen Schuss in den Winkel von Artur Dawid Bednarczyk in Führung, doch in der zweiten Hälfte antwortete Patryk Galoch für Torgelow. Ein Spiel auf Augenhöhe endete mit dem verdienten Remis.

Ein Remis mit komplett unterschiedlichen Gefühlswelten nach Schlusspfiff sprang zwischen dem SFC Stern 1900 Berlin-Steglitz und dem Ludwigsfelder FC heraus: Die Berliner legten druckvoll los und führten nach einer halben Stunde durch Marvin Özdal und Oliver Gantzberg mit 2:0. Spätestens als David Vetter in Minute 63 auf 3:0 erhöhte, schien der Sack zu zu sein. Allerdings erwachten nun die Ludwigsfelder und zeigten enorme Moral: Lukas Bache verkürzte in der 66. Minute, doch danach kam erstmal nichts mehr, ehe sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit Andre Marenin nochmal Pfeffer in die Begegnung brachte. Und tatsächlich, in der Nachspielzeit sorgte Fabio Engelhardt nach einer flachen Hereingabe mit dem 3:3 aus wenigen Metern für den nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn.

Vergleichsweise weniger Dramatik hielten die anderen Sonntagsspiele parat. Hier trennten sich auch Stendal und Aufsteiger Mecklenburg Schwerin unentschieden (2:2), während Stahnsdorf auch dank Dominik-Kruska-Doppelpack Mahlsdorf schlug (3:1) und sowohl der Rostocker FC 1895 (gegen den Brandenburger SC Süd 05) als auch der FC Hertha 03 Zehlendorf (beim MSV Pampow) 2:0-Siege feierten.