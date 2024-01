GAK verleiht Jost und Rauter

Der GAK hat Sebastian Jost und Max Rauter an steirische Landesligisten verliehen.

Zweitliga-Tabellenführer Grazer AK hat am Dienstag die vorübergehenden Abgänge der beiden Youngsters Sebastian Jost (17) und Max Rauter (19) bekanntgegeben. Während Jost bis Sommer an den steirischen Landesligisten SV Tillmitsch verliehen wurde, wird Rauter im Frühjahr für Tillmitschs Ligakonkurrenten SV Wildon auflaufen. Der Mittelstürmer hatte bereits im Herbst auf Leihbasis in der Regionalliga Mitte für Gleisdorf gespielt.

"Ich wünsche Max und Sebastian für die kommenden Aufgaben alles Gute. Ich bin vollständig überzeugt, dass die Leihen für beide optimale Gelegenheiten darstellen, sich weiterzuentwickeln", erklärte Sportdirektor Dieter Elsneg.