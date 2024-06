GAK startet mit drei Neuzugängen und einem Trainingsgast in die Vorbereitung

Für den GAK geht es nach dem geschafften Aufstieg bald wieder in der Bundesliga los. Zum Auftakt der Sommervorbereitung begrüßte Gernot Messner seine Mannschaft inklusive Neulinge und stimmte sie auf die Mission Klassenerhalt ein.

So wie mehrere andere Clubs der Bundesliga ist am Montag auch Aufsteiger GAK in die kommende Saison gestartet. Trainer Gernot Messner durfte zum Auftakt der Mission Klassenerhalt in Weinzödl auch die Zugänge Dominik Frieser, Jacob Italiano und Moritz Eder begrüßen. Am Plan standen dabei v.a. Shuttle-Runs zur Fitnessdiagnostik.

Mit dem slowenischen U-21-Teamkicker Tio Cipot war gemäß Medienberichten zudem ein zentraler Mittelfeldakteur mit von der Partie, der im Herbst von Serie-B-Club Spezia Calcio ausgeliehen werden könnte. Bereits am Dienstag brechen die Rotjacken zum Kurztrainingslager nach Admont (bis Freitag) auf, ehe am Samstag (18.30) in Pinkafeld das erste Testspiel gegen dortigen SC ansteht.