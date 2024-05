GAK setzt sich nach Heimsieg an der Tabellenspitze ab

Der Grazer AK hat den Patzer von Verfolger SKN St. Pölten ausgenutzt und feierte einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den FC Liefering. Mit dem siebten Sieg im achten Spiel bauten die Steirer ihren Vorsprung auf bereits fünf Punkte aus. Die Vienna hingegen musste sich gegen Dornbirn mit einem torlosen Unentschieden begnügen.

Der GAK hat seine Tabellenführung in der 2. Liga abgesichert. Die Grazer gewannen ihr Heimspiel gegen den FC Liefering am Samstag mit 3:0 (2:0) und liegen damit nun fünf Zähler vor den ersten Verfolgern St. Pölten und Schwarz-Weiß Bregenz. Die Vorarlberger kamen im Abendspiel gegen die SV Ried zu einem torlosen Remis. Der Bundesliga-Absteiger ist vorerst Elfter. Die Lieferinger sind weiter nur auf dem 14. Platz zu finden. Die Vienna und der FC Dornbirn trennten sich in Wien-Döbling mit einem 0:0, beide Mannschaften finden sich im Mittelfeld der Tabelle wieder.

Entscheidender Mann für den GAK war Daniel Maderner, der seine Saisontore fünf und sechs verbuchte. Der Angreifer profitierte in der 7. Minute von einem verunglückten Abstoß von Liefering-Torhüter Jonas Krumrey und traf kurz vor dem Pausenpfiff (45.) erneut. Die Lieferinger spielten da nach Gelb-Rot für Soumaila Diabate (35.) nur noch zu zehnt. Michael Cheukoua (76.) beendete eine Viertelstunde vor Schluss die Hoffnungen der Salzburger auf einen Punktgewinn endgültig. Auch dabei leisteten sich die Gäste einen folgenschweren Patzer.

Die Vienna und Dornbirn trennten sich torlos, nachdem beide Seiten Chancen auf die Führung vorgefunden hatten. Ein Treffer von Christoph Monschein wurde aufgrund eines Fouls in der Entstehung aberkannt. In Bregenz mühten sich die Rieder gegen den Neuling, kamen aber über das Remis nicht hinaus.