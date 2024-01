GAK muss wochenlang auf Torjäger Maderner verzichten

Daniel Maderner wird dem GAK aufgrund einer Meniskusverletzung im rechten Knie wochenlang nicht zur Verfügung stehen.

Rückschlag für den GAK: Wie der Tabellenführer der 2. Liga am Freitag mitteilte, zog sich Stürmer Daniel Maderner eine Meniskusverletzung im rechten Knie zu. Laut derzeitiger Prognose, so die Grazer, wird der 28-Jährige rund sechs Wochen ausfallen. Damit würde Maderner, der am Donnerstag erfolgreich operiert wurde, auch den Frühjahrsauftakt verpassen. Der GAK bestreitet das erste Spiel nach der Winterpause am 17. Februar (14.30 Uhr) bei Schlusslicht Amstetten.

Mit sieben Treffern in der laufenden Spielzeit ist Maderner der beste Torschütze seines Teams. Nach seinem Ausfall könnte der GAK auf dem Transfermarkt tätig werden, wie Sportdirektor Dieter Elsneg auf der Vereinswebsite betonte: "Natürlich ist Daniels Verletzung ein Rückschlag für uns. Wir müssen uns nun auf diese neue Situation einstellen und werden mögliche Maßnahmen abwägen."

Neben Maderner wird dem GAK mit Christian Lichtenberger beim Frühjahrsauftakt voraussichtlich ein weiterer Schlüsselspieler fehlen. Der Mittelfeldmann hatte sich Anfang Dezember bei einem Eishockeyspiel am Sprunggelenk verletzt.