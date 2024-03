GAK marschiert weiter Richtung Meisterschaft

Tabellenführer GAK ließ im kleinen Grazer Derby gegen Sturm II nichts anbrennen und hat weiterhin die Bundesliga im Visier.

Der GAK spielte gegen Sturm II knapp 70 Minuten in Überzahl. GEPA pictures

Der GAK hat im kleinen Grazer Derby gegen Sturm Graz II knapp die Oberhand behalten. Der überlegene Zweitliga-Tabellenführer setzte sich in Wiener Neustadt nach knapp 70-minütiger Überzahl mit 1:0 (0:0) durch. Kapitän Jovicic glückte per Kopf der entscheidende Treffer (48.). Sturms Nelson flog nach einer Notbremse gegen Maderner in der 21. Minute mit Rot vom Platz.

Der GAK trohnt nach 19 Runden mit elf Punkten Vorsprung auf Leoben an der Tabellenspitze. Sturms zweite Mannschaft ist als Tabellen-14. weiter akut abstiegsgefährdet. Auch den ersten Saisonvergleich hatte der GAK mit 1:0 für sich entschieden.