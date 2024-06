GAK leiht sich slowenischen U-21-Teamspieler Cipot

Mit Tio Cipot präsentiert Aufsteiger Grazer AK seinen nächsten Sommerneuzugang für die kommende Saison. Der slowenische U-21-Nationalspieler wird vom italienischen Klub Spezia Calcio für ein Jahr ausgeliehen.

Tio Cipot heuert in Graz an. GAK 1902

Aufsteiger Grazer AK verstärkt sich zur kommenden Saison mit dem slowenischen U-21-Teamspieler Tio Cipot. Der 21-jährige Mittelfeldspieler wechselt leihweise für ein Jahr in die Hauptstadt der Steiermark. Cipot bringt die Erfahrung von acht Spielen in der Serie A mit, musste ab am Ende der Saison 2022/23 aber den Abstieg mit seiner Mannschaft in die Serie B hinnehmen.

GAK-Sportdirektor Dieter Elsneg zeigt sich begeistert über den Neuzugang: "Mit Tio Cipot bekommen wir einen vielseitig einsetzbaren offensiven Mittelfeldspieler, der trotz seiner jungen Jahre bereits viel Erfahrung mitbringt. Er debütierte sehr jung in Sloweniens 1. Liga und kam bereits mit 19 Jahren in der Serie A zum Einsatz."

In der Serie B absolvierte er in der letzten Saison neun Einsätze und spielte auch in der zweiten Runde des Pokals. Im slowenischen U-21-Team zählt er mit sechs Toren in elf Spielen zu den Schlüsselakteuren.