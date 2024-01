GAK leiht Jastremski wieder von den Bayern

Lenn Jastremski kehrt zum Grazer AK zurück, der österreichische Aufstiegskandidat hat sich zudem eine Kaufoption für den Stürmer von Bayern München II gesichert.

Lenn Jastremski will beim GAK wieder in einen Spielrhythmus finden. Grazer AK

Der GAK reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Daniel Maderner mit der Rückkehr eines alten Bekannten. Lenn Jastremski kommt bis Sommer leihweise von Bayern München II, außerdem haben die Grazer die Möglichkeit, den 22-Jährigen über die Saison hinaus fix zu verpflichten.

"Seine physische Präsenz und seine Vertrautheit mit der Spielanlage des GAK machen ihn zu einer idealen Verstärkung für das Team", betonte Sportdirektor Dieter Elsneg. Jastremski stürmte bereits im Frühjahr 2023 für die "Rotjacken", damals gelangen ihm fünf Tore in der 2. Liga.

In der abgelaufenen Herbstsaison war der 1,90 Meter große Mittelstürmer an den SSV Ulm verliehen, spielte dort in der 3. Liga allerdings überhaupt keine Rolle. Sein Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2025.