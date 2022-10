GAK gegen Sturm: Eine ganze Stadt im Derbyfieber

Am Mittwoch kommt es erstmals seit mehr als 15 Jahren zum Grazer Derby zwischen dem GAK und Sturm. Seit Wochen befindet sich die zweitgrößte Stadt des Landes im Derbyfieber.

Als der SK Sturm Graz und der Grazer AK am 17. Mai 2007 aufeinandertrafen, konnte wohl niemand ahnen, dass es erst mehr als 15 Jahre später zur nächsten Begegnung der beiden Lokalrivalen kommen würde. Zwar stand der Abstieg des GAK angesichts der großen finanziellen Probleme zu diesem Zeitpunkt längst fest, ein derartiger Zerfall des Vereins, der letztlich sogar in einem Schließungsantrag beim Handelsgericht mündete, war zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht vorherzusehen.

Mittlerweile ist der GAK wieder Teil des österreichischen Profibetriebs, in der 2. Liga läuft es für die "Rotjacken" derzeit allerdings nicht nach Wunsch. Mit Platz neun liegt man weit hinter den eigenen Erwartungen zurück, bei Sturm sieht die Lage deutlich anders aus: Die Mannschaft von Christian Ilzer sorgt sowohl in der Liga (nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Salzburg) als auch in der Europa League (noch alle Chancen aufs Weiterkommen) für Furore und peilt am Mittwoch (18 Uhr) nun auch im ÖFB-Cup den nächsten Schritt an.

An der klaren Favoritenrolle für die Schwarz-Weißen gibt es demnach keinen Zweifel. Doch wie Sturm-Legende Mario Haas in der "ServusTV"-Sendung "Sport und Talk aus dem Hangar-7" betonte, habe der GAK durchaus eine Chance: "Im Endeffekt musst du nur weiterkommen. Aber der Cup ist gefährlich. Wenn du nicht schnell ein Tor schießt, kann immer etwas passieren. Hinten drinnen stehen und zumauern kann jeder."

Sturm sieht der 48-jährige gebürtige Grazer auf einem hervorragenden Weg, auch in Europa: "Sie verkraften jetzt die englische Runden und bringen sehr gute Leistungen gegen Topklubs. Wenn sie so auftreten wie in den letzten Spielen, hoffe ich, dass sie weiterkommen. Sie können aber auch Erster werden."

Sturm-Legende Haas: "Der GAK war mir immer wurscht"

Für beide großen Vereine der steirischen Landeshauptstadt spielte während seiner aktiven Karriere Walter Schachner. Der heute 65-Jährige hofft, dass die Fans in Zukunft auch wieder Derbies auf Bundesligaebene zu sehen bekommen. "Wenn es Vorarlberg zusammenbringt, verträgt Graz sicher auch zwei Mannschaften in der Bundesliga. Mit den Wuchteln, die Hannes Kartnig und Peter Svetits geschoben haben, waren die Duelle ja legendär. Der Fußball braucht so etwas."

Bei aller Rivalität, was der Fußball definitiv nicht braucht, sind Aktionen wie jene im Vorfeld des Cup-Derbys, als Sturm-Fans einen rot bemalten Schweinekadaver von einer Autobahnbrücke hängen ließen. Dieser wurde von der Feuerwehr entfernt, die Polizei ermittelt wegen der offensichtlichen Gefährdung für den Verkehr. "Das Schwein hätte auf die Autobahn fallen können oder es hätte wegen der Ablenkung für die Autofahrer auch zu einem Unfall kommen können", erklärte Sprecher Markus Lamb.

Haas stimmt sich lieber verbal auf das Stadtduell ein: "Vermisst habe ich den GAK gar nicht, mir war er immer wurscht", sagte der ehemalige Stürmer. "Für die Spieler, die in Graz groß geworden sind, war es aber interessant. Du hast schon eine Woche vor dem Derby das Knistern in der Stadt gespürt. Jeder Spieler, jeder Fan wollte dabei sein."