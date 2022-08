GAK erkämpfte sich Punkt in Linz - Horn bleibt weiter makellos an der Tabellenspitze

Blau-Weiß Linz und der Grazer AK teilten sich am Freitagabend die Punkte. Der Nutznießer der vierten Runde ist allerdings der SV Horn. Die Niederösterreicher halten nach vier Spielen beim Punktemaximum.

Spitzenreiter SV Horn hat seine weiße Weste in der 2. Liga auch in der vierten Runde behalten. Die Niederösterreicher landeten beim punktelosen Schlusslicht FC Dornbirn am Freitag einen 1:0-(1:0)-Zittersieg. Der Vorsprung auf den vorerst ersten Verfolger Vienna, der nach Führung beim FC Liefering nicht über ein 1:1 (1:0) hinauskam, beträgt vier Zähler. Aufstiegsaspirant Blau Weiß hat nach einem 1:1 (1:0) gegen den GAK erst vier Punkte auf dem Konto.

Der SKN St. Pölten unterlag dem Zweitteam von Sturm Graz nach zwei Ausschlüssen mit 2:5 (1:1) und ist nur Siebenter. Bundesliga-Absteiger Admira zog mit einem 3:2 (2:1) gegen die Young Violets von Austria Wien nach Punkten mit dem NÖ-Rivalen gleich. Fünf Zähler fehlen den beiden Schwergewichten auf Spitzenreiter Horn. Das trifft neben Amstetten und Sturm II auch auf den FAC zu. Die Wiener besiegten Vorwärts Steyr mit 2:1 (2:0).

Das Goldtor in Dornbirn erzielte Yilmaz nach Vorarbeit von Wallner (81.). Zu Horns Matchwinner avancierte aber Torhüter Ehmann, der danach noch einen Hands-Elfmeter von Dornbirns Renan parierte (88.). Der Tabellenführer hat alle vier bisherigen Spiele mit einem Tor Unterschied gewonnen. Die entscheidenden Treffer gelangen in allen Partien erst in der Schlussviertelstunde.

Verfolger Vienna führte in Grödig gegen Liefering durch ein Tor von Zatl nach Zuspiel von Luxbacher lange, kassierte durch einen sehenswerten Kopfball von Konate aber noch den Ausgleich (80.). Der ambitionierte Aufsteiger aus Wien ist zwar weiter ungeschlagen, musste sich nach dem jüngsten 1:1 gegen St. Pölten aber zum zweiten Mal in Folge mit einem Remis begnügen.

Liendl trifft für GAK

Auch Blau Weiß kam nach Führung gegen den GAK nur zu einem Punkt. Die Linzer dominierten zwar vor der Pause, erzielten durch Seidl nach Kopfball-Vorarbeit von Ronivaldo aber lediglich einen Treffer (36.). Der Ausgleich resultierte aus einem Hands-Elfmeter von Liendl (59.) - der erste Treffer des 36-Jährigen seit seiner Rückkehr zum GAK. Blau Weiß hatte auch vergangene Woche in Horn (1:2) eine Führung aus der Hand gegeben.

St. Pölten schwächte sich gegen Sturm II durch Rot für Monzialo (60./Tätlichkeit) bzw. Gelb-Rot für Conte (67.) selbst. Die Grazer waren aber schon davor die gefährlichere Mannschaft. Sturms Toth erzielte drei Tore (16., 73., 81.). Dazu trugen sich der zuletzt auch bei den Profis eingesetzte Fuseini nach einem sehenswerten Solo (53.) sowie Stückler (78.) in die Schützenliste ein. St. Pölten war durch Kone (24.) und Hartwig (56.) zweimal der Ausgleich gelungen.

Die Admira verwaltete nach einer frühen 2:0-Führung durch ein Eigentor von Schmelzer (4.) und einen Kopfball von Keckeisen (6.) in der ersten Hälfte das Spiel. Kurz vor der Pause gelang Kreiker der Anschlusstreffer (45.). Nach Gattermayers 3:1 (59.) verkürzten die Violetten durch Pecar noch einmal (76.). Die Tore für den FAC erzielten Miljanic (5.) und der Ex-Steyrer Kröhn (44.). Pellegrini war für Steyr erfolgreich (60.).