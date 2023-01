"Gaga" Clemens macht ordentlichen Sprung in der Rangliste

Der Halbfinaleinzug bei der Darts-WM in London beschert Gabriel Clemens einen signifikanten Sprung in der Rangliste - und ordentlich Zuwachs auf dem Konto.

Die Überraschung bei der Darts-WM: Gabriel Clemens. picture alliance / Action Plus

An Position 25 gesetzt war Gabriel Clemens in die WM im Alexandra Palace von London gestartet. Sein Siegeszug lässt ihn gehörig klettern. Durch den überraschenden Halbfinaleinzug nach dem Sieg über den Weltranglistenersten Gerwyn Price aus Wales steht bereits fest: Clemens wird in der nächsten Ausgabe des Rankings mindestens auf Rang 19 ausgewiesen.

Der 39-Jährige aus Saarwellingen ist damit erster deutscher Darts-Profi in den Top 20. Und es ist noch wesentlich mehr drin im "Ally Pally". Denn sollte der "German Giant" gegen Vorjahresfinalist Michael Smith (England) ins Finale einziehen, springt er gar auf den zwölften Platz. Holt der Saarländer den Titel, wäre er die neue Nummer fünf der Welt.

Neuer deutscher WM-Rekordhalter

Es geht aber nicht nur um Ranglistenplatzierungen, Ruhm und Ehre. Auch im Darts-Sport wird ordentlich Geld verdient. Insgesamt spielte "Gaga" Clemens bei der laufenden WM bereits 85.000 Pfund (rund 96.000 Euro) ein.

In der sogenannten "Order of Merit" des Weltverbands PDC wird die Position aus den erspielten Preisgeldern der vergangenen beiden Jahre ermittelt. Clemens, mit acht WM-Siegen nun vor Max Hopp (6) neuer deutscher Rekordhalter, liegt bei 286.250 Pfund (ca. 322.000 Euro). Price wird die Spitzenposition nach seinem Aus auf jeden Fall verlieren.