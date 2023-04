Gäste-Fans, Pilotphase und Zukunft: Fortuna präzisiert "Ticket-Revolution"

Fortuna Düsseldorf hat am Mittwoch weitere Details zu geplanten Heimspielen mit freiem Eintritt bekanntgegeben. Die Zukunftsfähigkeit hängt demnach von Partnerunternehmen ab.

Fortuna Düsseldorf will künftig Heimspiele ohne Eintritt durchführen. IMAGO/Moritz Müller

Mit Gedankenspielen, Fans freien Eintritt bei Heimspielen zu gewähren, hat Fortuna Düsseldorf am Dienstag bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Von einer "Ticket-Revolution" war schnell die Rede - durchaus berechtigt aus Sicht der Klub-Verantwortlichen, die ihre Pläne am Mittwoch vorstellten.

Demnach sind die geplanten Freispiele ein Teil einer ganzen Zukunftsstrategie, die der Klub unter das Motto "Fortuna für alle" stellt. Diese sieht unter anderem die langfristige Etablierung in der Bundesliga und eine engere Verzahnung mit der Stadt vor - von größtem Interesse war aber natürlich die Frage, wie der Zweitligist auf lange Sicht auf seine Ticket-Einnahmen verzichten will und kann.

Maßgeblich hängt das vor allem von Partnerunternehmen und Sponsoren ab, wie der Vorstand bestehend aus dem Vorsitzenden Alexander Jobst, Klaus Allofs und Arnd Hovemann darlegten. Momentan plant der Klub eine Pilotphase, in der zunächst drei Heimspiele in der kommenden Saison ohne Eintritt vorgesehen sind. Für die kommenden fünf Jahre stehe eine von Partnern mitfinanzierte Summe in Höhe von 45 Millionen Euro bereit. Bislang hat der Klub für seine Kampagne "Fortuna für alle" vier gewonnen: Hewlett Packard Enterprise (HPE), Targobank, Provinzial sowie die Initiative Common Goal.

Steigerung der Anzahl der Freispiele geplant

Sukzessive soll dann die Anzahl der Freispiele gesteigert werden. Wann alle 17 Heimpartien jedoch völlig kostenlos sind, stehe in den Sternen, wie die Verantwortlichen klarmachten. Heißt: Die Anzahl der Freispiele hängt von der Anzahl und vom Engagement der Partner ab.

Konkret wurde es dennoch: Freier Eintritt für die zunächst ausgewählten Heimspiele gelte auch für Gäste-Fans. Außerdem sollen Dauerkarten-Inhaber ihren Platz als Lohn für ihre Treue garantiert bekommen. Alle weiteren kostenlosen Plätze sollen über eine digitale Plattform vergeben werden, auf der auch Gruppen-Reservierungen möglich sind. Übersteigt das Interesse die Anzahl der verfügbaren Plätze, findet eine Verlosung statt, bei der Vereinsmitglieder Vorteile genießen.

Ob die Fortuna durch ihr neues Konzept andere Klubs unter Zugzwang setzt, ließen die Verantwortlichen offen. Im Vorfeld habe man unterschiedliche, vor allem aber zahlreiche Rückmeldungen erhalten. Die Notwendigkeit, die eigene wirtschaftliche Zukunft zu überdenken, ergebe sich aber aus der Lage zahlreicher Traditionsklubs in der 2. Liga. "Die Schere", so Allofs, "geht weiter auseinander."