Mit dem CHIO beginnt an diesem Dienstagabend in Aachen das "Weltfest des Pferdesports".

Volle Tribünen, gespannte Stille und maximale Gefühlsausbrüche: der CHIO in Aachen. Corbis via Getty Images

Es ist dieser winzige Moment, bestehend aus wenigen Zehntelsekunden, in dem dir der Atem stockt. Der Moment, in dem das Pferd ansetzt zum Sprung über das Hindernis, der Reiter sich lang macht, als wolle er dem Tier gut zureden. Der nächste Augenblick gehört der Reaktion der 40.000 Menschen im Stadion in der Aachener Soers.

Die Ruhe vor dem Jubel-Sturm

Der Jubel, wenn der Sprung erfolgreich war, das kollektive Aufstöhnen, wenn es schiefgegangen ist. Was folgt, ist ein "schschsch" aus 1000 Kehlen der wahren Kenner, die Aufforderung zur absoluten Stille als einzig statthafte Untermalung der gemeinsamen Konzentration von Mensch und Tier, die längst auf dem Weg sind zum nächsten Hindernis. Das ist ähnlich dem "Quiet please", das man aus Wimbledon kennt, doch nicht deshalb vergleicht man diese beiden Großveranstaltungen miteinander, sondern ob ihrer Einzigartigkeit und des Status, für jeden ambitionierten Sportler das Nonplusultra zu sein.

"Ein außergewöhnliches Stadion mit einer außergewöhnlichen Atmosphäre", beschreibt Ludger Beerbaum die Arena, "dies ist", so der dreimalige Sieger des "Großen Preises von Aachen", das "Mekka des Reitsports und jedes Jahr das Highlight." Marcus Ehning, als Mannschafts-Olympiasieger und Weltmeister bereits in vielen Ländern unterwegs, verweigert fast bei der Bitte, Aachen zu beschreiben: "Das ist ganz schwer in Worte zu fassen. Ob für den Reiter oder den Zuschauer. Es bereitet dir Gänsehaut und Glücksgefühle, wenn du die Nullrunde geschafft hast."

"Aachen ist unser Tempel, das beste Turnier der Welt." Meredith Michaels-Beerbaum, Aachen-Siegerin 2005

Christian Ahlmann pflichtet bei: "Es sind 40.000 Menschen, die dir die Daumen drücken. Sie sind so konzentriert wie man selbst." Man werde förmlich "über die Sprünge gehoben", schwärmt Ahlmann, beschreibt diese Unterstützung als "etwas Einmaliges". Und als den Grund, "warum man sich freut - auf dieses Gefühl und dieses Turnier". Auch Meredith Michaels-Beerbaum geht verbal aus dem Sattel, wenn sie an die Soers denkt: "Aachen ist unser Tempel, das beste Turnier der Welt. Mit George Morris war ich 1989 das erste Mal hier. Und ich spürte, ich würde zum Gewinnen wiederkommen." Was ihr 2005 dann auch tatsächlich gelang.

Fußball ist Wembley, Radfahren die Tour de France - und Reiten eben Aachen

Es gibt viele Tennisturniere, aber lediglich ein Wimbledon. Es gibt jede Menge Radrundfahrten, aber nur eine Tour. Es gibt viele Fußballstadien, aber nur ein Wembley. Und so gibt es weltweit viele Reitturniere, aber eben nur ein Aachen. Dies ist das Credo einer Veranstaltung, die im kommenden Jahr ihren 100. Geburtstag feiert und heute zu den wichtigsten und erfolgreichsten Sportevents Deutschlands gehört. Und - dem Ruf der elitären Herrenreiterei zum Trotz - zu einer, die Geschlechtergerechtigkeit nicht anstrebt, sondern längst realisiert hat.

Frauen reiten im selben Wettbewerb gegen Männer, bekommen im Erfolgsfall das gleiche Geld wie der Kollege. Und es sind eine Menge Euros im Umlauf, Geschäftsführer Michael Mronz und sein Team der "Aachener Reitturnier GmbH" haben dieses Event professionalisiert. Das Turnier ist heute Teil des Springreiter-Grand-Slam. Der besteht aus vier Veranstaltungen in Kanada ("Spruce Meadows Masters"/Calgary), der Schweiz (CHI Genf), Holland ("The Dutch Masters"/ s’Hertogenbosch) und Aachen.

Nur Brash konnte bislang den Grand Slam der Springreiter gewinnen

Wer drei Veranstaltungen hintereinander gewinnt, kassiert eine Million Euro zusätzlich zum Preisgeld. Auch das spornt an. Der Grand Slam der Springreiter feiert in Aachen - wo er einst aus der Taufe gehoben wurde - sein zehnjähriges Jubiläum. Erst ein Reiter, der Brite Scott Brash, konnte ihn gewinnen. Spannend wird es in diesem Jahr, denn McLain Ward (USA) hat die Chance, es ihm gleichzutun. Er gewann die letzten beiden Major-Turniere, siegt er in Aachen, kassiert er die Millionen-Prämie. Durch seine beiden Siege ist ihm ein Bonus von 500.000 Euro bereits sicher.

250.000 Euro für das Sieger-Team, ein halbe Million für den Einzelsieg

Bei einem Gesamtetat von 20 Millionen Euro (in etwa vergleichbar mit dem Saisonetat eines Fußball-Zweitligisten aus der unteren Hälfte) werden 3,9 Millionen Euro als Preisgeld verteilt, der "Große Preis von Aachen" weist eine Gesamtdotierung von 1,5 Millionen Euro aus, der Sieger bekommt 500.000 Euro. Der "Nationenpreis" (für die Reiter das "prestigeträchtige Länderspiel" mit Titelverteidiger Deutschland) ist mit einer Million Euro versehen, die Sieger-Equipe kassiert 250.000 Euro. Mit der offiziellen Eröffnungsfeier am 27. Juni steht Aachen wieder komplett im Bann des "Concours Hippique International Officiel" oder kurz: CHIO.

Es ist das einzige Turnier auf deutschem Boden, das Nationenpreise ausrichten darf, dies passiert in allen fünf Disziplinen: Vierspännerfahren und Voltigieren, dann die im Mittelpunkt stehenden olympischen Disziplinen Vielseitigkeit, Dressur und Springreiten. Rund 90 Stunden Hochleistungssport für Pferde und Menschen verteilen sich auf diese Wettbewerbe, 330 Aktive (Reiter, Fahrer und Voltigierer) aus 32 Nationen sind mit 657 Turnierpferden am Start. Knapp 800 akkreditierte Journalisten berichten über eine Veranstaltung, die fast 400.000 Menschen anlockt und Millionen vor die Bildschirme.

Reporterlegende Sostmeier kommentiert mit Tränen in den Augen

Strahlender CHIO-Sieger im Vorjahr: Gerrit Nieberg auf Ben. IMAGO/Sven Simon

Einer dieser Journalisten wird ARD-Reporter Carsten Sostmeier (63) - die "Stimme des Pferdesports" - sein. Und wer Zeuge des Siegesrittes von Gerrit Nieberg im vergangenen Jahr war, der hofft, dass "Sosti" für den Fall der Fälle eine Extraladung Papiertaschentücher eingesteckt hat. Sein emotionaler Ausbruch inklusive Tränenfluss - als Nieberg und dessen elfjähriger Fuchswallach Ben sich sensationell und nach einem wahren Parforceritt den "Großen Preis von Aachen" sicherten - ist auch deshalb unvergessen, weil er schlicht authentisch war. Da überkam es den erfahrenen Journalisten, und dies nicht aus nationalistischen Motiven, sondern weil er diesen Siegesreiter schon kannte, als Papa Lars Nieberg ihn in Aachen mit dem Kinderwagen durch die Anlage schob.

Das ist mit einem Formel-1-Rennen zu vergleichen. Europameister André Thieme

Nieberg selbst erfuhr in diesen Momenten die Innen- und Außenwirkung seines fulminanten Ritts an diesem besonderen Ort, bei dem er zum Zwecke der Zeitersparnis mehrere Hindernisse quer anging, um sofort wieder in die richtige Position zu gelangen. Nach außen erzeugte es diese Reaktion: "Mein Whats-App-Konto lief über, es kam Nachricht auf Nachricht, auch von Menschen, von denen ich das niemals erwartet hätte." Nach innen "ging definitiv ein Traum in Erfüllung, es war ein ganz besonderer Moment für mich". Wie besonders, das belegt ein Blick in die Siegerliste. Ludger Beerbaum war 2003, vor 20 Jahren also, der letzte Sportler, der seinen Titel verteidigen konnte. Der selektive Parcours (Europameister André Thieme: "Das ist mit einem Formel-1-Rennen zu vergleichen!") verlangt 100 Prozent von Reiter und Pferd, dazu Glück, Mut und Risikobereitschaft - und einen ganz langen Atem.

Ihre Königliche Hoheit und Herr Ministerpräsident

Sagenhafte 31 Jahre lagen zwischen dem ersten Sieg 1982 und dem letzten Triumph 2013 des Rekord-Siegers Nick Skelton, der viermal in Aachen gewann. Skelton reitet nicht mehr, seine Heimat Großbritannien ist allerdings als Partnerland der diesjährigen Veranstaltung präsent. Und verstreut sogar ein wenig royalen Prinzessinnen-Staub über die alte Kaiserstadt: Ihre Königliche Hoheit, Prinzessin Anne, ist Ehrengast des Openings am 27. Juni, gemeinsam mit NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst wird sie die Eröffnungsformel sprechen. Der Eröffnung folgt die Media-Night, sie gilt seit Jahren als gesellschaftlicher Höhepunkt der Grenzstadt, hier geben sich Stars und Sternchen die Klinke in die Hand. Schauspieler wie Sir Christopher Lee oder Sir Roger Moore verliehen der Veranstaltung besonderen Glanz, im vergangenen Jahr gaben sich Thomas Müller, Franziska van Almsick, Britta Heinemann oder Star-Geiger David Garrett ebenso die Ehre wie Christoph Daum.

Aachen - das ist eben auch ein Sehen und Gesehen-werden. Dass der Sport nicht darunter leidet, legitimiert auch diese Veranstaltung. Und wer die fast kindliche Begeisterung eines jeden Reiters in diesen Tagen erlebt, der weiß, dass in Aachen ohnehin eine ganze Menge richtig gemacht wird.