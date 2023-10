"Gänsehaut pur": Kickers-Glücksgefühle nach dem Derbysieg

Vor der Rekordkulisse von 9050 Fans verliert die U 21 des VfB das Stadtderby gegen die Stuttgarter Kickers verdient mit 0:2. Während die Fiedler-Elf mit doppeltem Verletzungspech und fehlender Cleverness zu kämpfen hat, spielen die Kickers "Männerfußball" und setzen sich mit dem Sieg an die Spitze der Regionalliga Südwest.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Ob es am Ende an der beeindruckenden Kulisse lag oder doch an den beiden frühen Wechseln, ist im Nachhinein schwer zu sagen. Aber der Matchplan von Markus Fiedler war früh in Halbzeit eins durcheinander gewürfelt worden, denn schon in Minute zwölf war er zum ersten Wechsel gezwungen. Torhüter Dominik Draband verletzte sich bei einem Eckball am Knöchel und musste vom Feld. Finn Böhmker kam so zu seinem Debüt im VfB-Tor, zeigte aber keinerlei Anpassungsschwierigkeiten.

Keine zwanzig Minuten später dann der nächste verletzungsbedingte Wechsel. Diesmal war es Jordan Meyer, der nicht mehr weiterspielen konnte und durch Luan Simnica ersetzt wurde. Bis dato war es im GAZi-Stadion auf der Waldau ein ausgeglichenes Spiel, in dem die "Gäste" ein wenig gefährlicher waren.

"Perfekter Samstag"

Vor allem die beiden Mittelfeldspieler David Kammerbauer und Flamur Berisha sorgten auf Kickers-Seite immer wieder für gefährliche Momente. Kammerbauers Flanken segelten reihenweise Richtung VfB-Strafraum und brachten die Defensive ein ums andere Mal in Bedrängnis. So war es dann auch eine dieser Flanken, die der "Dosenöffner" war, wie Kickers-Trainer Mustafa Ünal es bezeichnete. Niklas Antlitz nahm sie in Minute 48 direkt, versenkte das Leder im VfB-Kasten und sorgte für den ersten großen Jubel beim Kickers-Anhang.

Überhaupt war die Stimmung der perfekte Rahmen für das Spitzenspiel und Stadtderby. Alle Akteure und Verantwortlichen waren im Nachhinein beeindruckt. Für VfB-Verteidiger Matthias Hoppe war es eine "geile Kulisse, für Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber war es „Gänsehaut pur", Sportdirektor Marc Stein sah ein "tolles Event, auch für die Stadt Stuttgart", und für Kickers-Keeper Felix Dornebusch waren die Mannschaftsleistung und "die beeindruckende Kulisse ein perfekter Samstag".

Die U 21 des VfB zeigte sich davon größtenteils unbeeindruckt, schaffte es aber zu selten, ihre Stärken in der Offensive auszuspielen. Dejan Galjen war kurz nach dem Rückstand noch am nächsten dran, konnte die scharfe Hereingabe von Babis Drakas aber nicht verwerten. "Nach dem 1:0 ist das Spiel auf die Seite der Kickers gekippt, und sie haben dann auch die Energie der Zuschauer genutzt", analysierte Markus Fiedler nach Abpfiff das Spiel. "Die Kickers waren intensiver, gieriger und wollten den Sieg mehr."

Durch eben jenen sprangen die Blauen auf Platz eins, die VfB-Reserve rutschte auf Rang vier ab. Nächsten Samstag spielen die Kickers dann wieder als Heimmannschaft in ihrem Stadion gegen den FC-Astoria Walldorf, die Fiedler-Elf trifft im nächsten Derby zeitgleich auf den VfR Aalen.