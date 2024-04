Gänsehaut bei Nacho: Real feiert eine "magische Nacht"

Real Madrid war bei Manchester City sicher nicht die bessere Mannschaft, steht aber im Halbfinale der Champions League. Kapitän Nacho (34) war nach der Partie mächtig stolz auf sein Team.

Durch die Sperre von Aurelien Tchouameni rückte Nacho nach dem 3:3 im Hinspiel in Reals Anfangsformation. Und der Kapitän der Königlichen dürfte genau gewusst haben, dass es ein Spiel nach seinem Geschmack werden würde. Viel arbeiten, viele Zweikämpfe, viel verteidigen - für all das steht der Spanier (seit 2001 im Verein) seit Jahren im Dress der Königlichen.

"Wir haben heute viel gelitten, weil City uns wirklich unter Druck gesetzt hat. Aber wir sind Real Madrid, wir kämpfen immer, wirklich immer bis zum bitteren Ende", sagte Nacho bei Movistar. Und das Ende war diesmal das Elfmeterschießen. Die Königlichen hatten Glück, dass sie dieses überhaupt erreichten, denn Manchester City war die klar bessere Mannschaft, hätte die Partie gegen teilweise sehr passive Madrilenen in 90 Minuten entscheiden müssen.

"Wir sind es nicht gewohnt, so zu leiden. Normalerweise setzen wir die Mannschaften unter Druck. Aber die einzige Sache, die heute zählt, ist, dass wir im Halbfinale sind. Wir haben eine andere Seite von uns gezeigt, wir haben gezeigt, dass wir tief verteidigen und gewinnen können", freute sich der 34-Jährige.

Nacho: "Das ist wirklich ein tolles Gefühl"

Nach 90 und auch 120 Minuten stand es 1:1, weswegen die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste. Mit Luka Modric verschoss gleich Reals erster Schütze. Aber auch City zeigte zweimal Nerven. Die Königlichen verwandelten viermal in Serie und zogen nach Antonio Rüdigers Treffer zum 4:3 ins Halbfinale der Champions League ein.

"Wir haben auf großartige Weise gezeigt, wie man verteidigt, sowohl individuell als auch im Kollektiv. Das ist wirklich ein tolles Gefühl. Ich habe Gänsehaut, wenn ich darüber rede", lobte Nacho das gesamte Team. "Wir sind nicht besonders gut ins Elfmeterschießen gestartet, aber wir sind eine stolze Truppe. Wir haben diesen Abend zu einer magischen Nacht gemacht."

Mehr magische Nächte soll es dann für Real am besten noch in dieser Champions-League-Saison geben, am 30. April geht es mit dem Halbfinal-Hinspiel in München weiter, am 8. Mai steht das Rückspiel in Madrid an. Aber nun wartet erst einmal eine ganz wichtige Partie in der Liga, denn am Sonntag (21 Uhr) steht im Bernabeu der Clasico gegen Barcelona auf dem Programm.