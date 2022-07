Gabriele fehlt Steinbach monatelang

Großes Pech für Angreifer Daniele Gabriele vom Südwest-Regionalligisten TSV Steinbach-Haiger: Der 27-Jährige zog sich einen Kreuzbandriss zu und fehlt den Hessen wohl bis ins kommende Jahr.

Bereits im zweiten Training der laufenden Vorbereitung verletzte sich Gabriele am Knie. Die Diagnose: Kreuzbandriss. Der erfahrene Stürmer wurde bereits am Freitag in Siegen operiert. Zum Team von Trainer Ersan Parlatan war Gabriele erst im vergangenen Sommer gestoßen und bestritt in der zurückliegenden Saison 34 Einsätze. Für den Viertplatzierten erzielte er dabei neun Treffer.

Wann er wieder auf dem Platz stehen kann, ist offen. Der Verein rechnet damit, dass Gabriele erst im kommenden Kalenderjahr wieder beim TSV mitmischen kann.