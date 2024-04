Gabriel Jesus warnt: "Das sind immer noch die Bayern"

Wenn der FC Arsenal im Champions-League-Viertelfinale auf den FC Bayern trifft, sind die Augen auch auf die Stürmer beider Teams gerichtet. In einer Hinsicht sieht Gabriel Jesus in Harry Kane sogar den Weltbesten.

Die Vorfreude auf die kommenden Wochen ist Gabriel Jesus am Montag anzumerken. Mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht freut sich der Brasilianer auf den "besten Teil der Saison für alle, die in der Champions League und der Premier League noch um etwas kämpfen".

In den "entscheidenden Spielen", das weiß Arsenals Stürmer aus Erfahrung, "zählen die kleinen Details". Ein Vorteil für die Gunners im Saison-Endspurt könne sein, "dass alle wieder fit sind". Selbst der langzeitverletzte Jurrien Timber steht vor einer Rückkehr.

Dass die Bundesliga in Brasilien traditionell genauer verfolgt wird, kommt in den Äußerungen von Gabriel Jesus heraus. Der 27-Jährige spricht auf der Pressekonferenz vor dem direkten Duell voller Respekt: "Jeder kennt die Geschichte der Bayern. Sie haben viele Titel gewonnen - in der Champions League und in der Bundesliga. Jeder kennt die Qualität des Vereins, die unglaubliche Qualität der Spieler."

Überbewerten will Gabriel Jesus die letzten Ergebnisse der Münchner unter keinen Umständen. "Es spielt keine Rolle, ob sie im letzten Spiel oder in den letzten zwei, drei Spielen Probleme hatten - sie sind immer noch Bayern, sie können kommen und uns wehtun. Das ist es, was wir im Kopf haben müssen - es spielt keine Rolle, dass sie ihr letztes Spiel verloren haben, das sind immer noch die Bayern."

Natürlich wurde der 64-malige brasilianische Nationalspieler (19 Tore) auch auf das mögliche "Duell" mit Harry Kane angesprochen. "Jeder hier kennt seine Qualität", so Gabriel Jesus, der sogleich anfügt: "Für mich persönlich ist er der beste Vollstrecker der Welt. Es ist toll, gegen diese Art von Profis zu spielen."

Gabriel Jesus will keine "Kopie" sein

Es gehe für Arsenal darum, Kane "kalt zu stellen". Das alleine aber wird nicht reichen: "Sie haben Qualitätsspieler wie meinen alten Freund Leroy Sané (einst gemeinsam bei ManCity, Anm. d. Red.), Jamal Musiala, Kingsley Coman, Serge Gnabry oder Thomas Müller - was für ein Spieler", schwärmt Gabriel Jesus.

Grundsätzlich ist der Angreifer aber kein Freund davon, jemanden "zu kopieren". Gabriel Jesus "genießt" es vielmehr Stars wie Kane spielen zu sehen. Wie genussvoll wird der Dienstag für Arsenal? "Es gibt keinen Favoriten", sagt Gabriel Jesus - und hofft doch auf einen anderen Ausgang als in den vergangenen drei Duellen mit Bayern, die jeweils 1:5 endeten.