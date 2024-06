G2 Esports: Nordamerikas letzte Hoffnung in Rocket League

G2 Esports reist zum London Major und trägt dabei die Last einer ganzen Region auf ihren Schultern. Können sie endlich die zweite Geige nach Europa ablegen und den Heimfans ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen?

Glücklos - ein Adjektiv, das G2 Esports aus Nordamerika (NA) treffend beschreibt. Obwohl die Organisation als eine der erfolgreichsten in der Rocket League gilt - am längsten dabei, am häufigsten bei Offline-Events qualifiziert - reicht es nicht zu Titeln.

Jüngstes Beispiel: März 2024, Kopenhagen, Dänemark. Endspiel - die nächste Chance. Es ist das erste Finale mit amerikanischer Beteiligung seit einem Jahr. G2 Esports startet als Nordamerikas Topmannschaft. Der Gegner, Gentle Mates aus Frankreich, ist nur die europäische Nummer vier. Entsprechend liegt die Favoritenrolle bei G2 - erneut. Doch wieder reicht es nicht: Mit 2:4 verlieren die Amerikaner verdient. Ein weiteres Mal triumphiert Europa.

Die Durststrecke Nordamerikas

Der letzte Sieg eines Teams aus NA stammt aus dem Dezember 2022. Damals setzte sich in Rotterdam Gen.G durch - mit zwei Engländern, die nach Nordamerika transferiert wurden. In der Community stellt sich nach wie vor die Frage: Zählt das als Sieg für NA? Ansonsten müsste man in der Rocket-League-Historie weitere Seiten zurück blättern. Zuletzt gewann ein Team aus nordamerikanischen Spielern in Los Angeles im März 2022. Der Sieger: G2 Esports.

Der letzte Offline-Sieg eines reinen NA-Teams: G2 Esports mit MVP ‘Atomic‘ (2.v.r.) Rocket League Esports

Eine Seltenheit, denn aus den insgesamt 17 RLCS-Offline-Turnieren konnte Europa zwölf für sich entscheiden, Nordamerika nur fünf. Fast noch schlimmer: Bei den letzten beiden Offline-Turnieren vor Kopenhagen gab es kein NA-Team unter den Top vier, im Major selbst nur eines, G2.

Die Dynastie ohne Kaiserkrone

Dabei ist G2 Esports häufiger als jede andere Organisation auf RLCS-Offline-Events. Inklusive des kommenden London Majors steht der Zähler bei 13. Vier Mal stand G2 im Finale, drei Mal verloren sie - jedes Mal gegen Europäer. Die Organisation mit dem längsten kontinuierlichen Engagement in Rocket League - seit Season 2 im September 2016 - hat zwar in ihrer Geschichte immer starke Teams gestellt, aber für eine Weltmeisterschaft hat es dennoch nie gereicht.

Legenden des Rocket League Esports haben bei G2 gespielt. Sagenumwoben ist zum Beispiel die Aufstellung zwischen 2017-2019 um "The Mountain" Cameron ‘Kronovi‘ Bills, Dillon ‘Rizzo‘ Rizzo und "The Knapsack" Jacob ‘JKnaps‘ Knapman. Die ersten beiden sind mittlerweile im Ruhestand, nur ‘JKnaps‘ ist noch aktiv - und in London für das Team OG ebenfalls mit von der Partie.

Das neue G2 - Hungrig wie nie

Lässig bis ins Finale. ‘Atomic‘, ‘BeastMode‘ und ‘Daniel‘ (v.l.n.r.) auf dem Kopenhagen Major Michal Konkol / Rocket League Esports

Das neue G2 ist das wohl ambitionierteste in der langen Geschichte der Organisation. Mit Daniel ‘Daniel‘ Piecenski - genannt "LAN-iel" - und Landon ‘BeastMode‘ Konerman konnte sich G2 vor der Saison zwei der besten jungen Spieler des Kontinents sichern. Zusammen mit Massimo ‘Atomic‘ Franceschi, hat das Team Nordamerika in dieser RLCS-Saison seinen Stempel aufgedrückt.

Die Mannschaft stand in allen sechs Finals in NA, von denen vier gewonnen wurden. Und es gibt noch einen kleinen Bonus: ‘Atomic‘ war als MVP des Majors in Los Angeles 2022 Teil des siegreichen G2-Teams. Er weiß also auch, wie es auf einer LAN funktionieren kann.

In London treffen sie möglicherweise auf Team Móbula, die ihrerseits auf einem großen Quest sind. Die Mannschaft um 'VKSailen' ist nach Südafrika emigriert, um ihre Chancen auf eine Major-Teilnahme zu erhöhen. Wie sich dieses Manöver auf die lokale eSport-Szene auswirkt, berichten wir hier.