G2 Esports gewinnt RLCS-Winter-Majors

Der Sieger der Rocket League Winter Majors steht fest: G2 Esports gewinnt den Titel und feiert den ersten Erfolg in einem Offline-Turnier seit dem ELEAGUE Cup 2017.

Die Organisation mit Sitz in Berlin räumte die Winter Majors in Rocket League ab. Twitter G2 Esports

Im vorherigen Herbst-Turnier war die Organisation noch in der Gruppenphase ausgeschieden - bei den Winter Majors flog das Team um Jacob Knapman, Reed Wilen und Massimo Franceschi regelrecht zum Sieg. Ungeschlagen in der Gruppenphase ging es über Furja und Spacesation Gaming in das Finale. Dort wartete Team Queso, das sich im Lower-Bracket ins Endspiel gekämpft hatte. Nach einem spannenden Duell im Best-of-Seven-Modus gewann G2 mit 4:2 und sicherte sich 90.000 US-Dollar (300.000 US-Dollar Preispool) für den ersten Platz.

Der dienstälteste G2-Profi, Jacob ‘JKnaps‘ Knapman (seit 2017 im Team), zeigte sich nach dem Triumph erleichtert: "Mich hat vorhin jemand im Hotel gefragt, was ich tun würde, wenn ich noch ein Finale verlieren würde… Wir werden es wohl nie herausfinden." Kollege Massimo "Atomic" Franceschi konnte seine Freude kaum in Worte fassen: "Es fühlt sich unglaublich an, ich kann es nicht beschreiben."

Europa bleibt hinter den Erwartungen zurück

Obwohl G2 Esports ihren Sitz in Berlin haben, fahren für das Rocket-League-Team zwei US-Amerikaner (Willen und Franceschi) und ein Kanadier (Knapman). Die europäischen Teams konnten bei den Winter Majors nicht an vorherige Erfolge anknüpfen.

So hatten beim Herbst-Turnier noch Team BDS gewonnen, doch für die Schweizer war gegen FaZe Clan in der zweiten Runde des unteren Brackets Schluss. Lediglich die Spanier von Team Queso konnten überzeugen und kamen ins Finale. Auf ihrem Weg dorthin eliminierten sie die Evil Geniuses.

Die einzigen deutschen Vertreter bei den RLCS Winter Majors waren Riccardo 'Rizex45' Mazzotta und Leonardo 'Catalysm' Ramos. Weiter geht es im Rocket-League-eSport mit dem Spring-Major. Der Auftakt ist am 29. Juni.

