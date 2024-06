Fynn Hangstein verlässt Lübbecke in Richtung 1. Liga

Nach nur einer Saison beendet Fynn Hangstein sein Engagement beim TuS N-Lübbecke. "Der Mittelmann wird sich auf eigenen Wunsch zur Saison 2024/25 wieder dem ThSV Eisenach anschließen, von dem er zum 1. Juli 2023 zum TuS N-Lübbecke gewechselt war", so der Verein in einer Pressemeldung.

"Fynn Hangstein ist mit der Bitte und dem ausdrücklichen Wunsch auf uns zukommen, dass er in der kommenden Saison wieder für den ThSV Eisenach spielen möchte", erklärt Rolf Hermann, Sportlicher Leiter beim TuS N-Lübbecke die Situation der zurückliegenden Wochen. Der ThSV Eisenach hat die Rückkehr des früheren Zweitliga-Torschützenkönigs bislang noch nicht bestätigt.

"Fynn sollte für die gemeinsam vereinbarte Vertragslaufzeit eine zentrale Rolle in unserer Mannschaft einnehmen und sie führen, deshalb bedauere ich es sehr, dass er sich nach nur einer Saison schon wieder verändern möchte. So eine Veränderung birgt in der augenblicklichen Situation des Kaders aber auch Chancen, die Verantwortung wieder auf mehrere Schultern zu verteilen", erläuterte Rolf Hermann mit Blick auf die Auswirkungen auf den TuS N-Lübbecke.

Vom Zweitligisten heißt es weiter: "Nach konstruktiven Gesprächen aller Parteien, haben wir uns auf einen vorzeitigen Wechsel von Lübbecke nach Eisenach verständigt. Über die Ablöse- und Wechselmodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. Der TuS N-Lübbecke bedankt sich bei Fynn Hangstein für 34 Bundesliga- und 4 DHB-Pokalspiele sowie 240/95 Tore und wünscht ihm für seine Zukunft privat und sportlich alles Gute."

» Top-Schützen 2. Handball Bundesliga

Aktuell befinden sich die Verantwortlichen des TuS N-Lübbecke auf der Suche nach Ersatz für Fynn Hangstein. "Der neue Spieler muss in das Team passen. Diesen so kurz vor Saisonstart zu finden, ist nicht einfach, aber wir haben bereits erste Gespräche geführt", erläutert Rolf Hermann das Anforderungsprofil und den Stand der Suche. "Sobald ein neuer Spieler gefunden ist, werden wir diesen vorstellen", so Hermann abschließend.

Keine wichtige News aus dem Handball mehr verpassen?

» Briefing von handball-world als Newsletter abonnieren!