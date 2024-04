FWK: Sausen geht zum Regionalliga-Südwest-Aufsteiger

Tim Sausen verlässt die Würzburger Kickers zum Saisonende und wechselt zum Oberliga-Meister SV Eintracht Trier, wird also in der nächsten Spielzeit in der Regionalliga Südwest die Fußballschuhe schnüren. Der großgewachsene Angreifer kam in der laufenden Saison auf 21 Einsätze bei den Kickers, zuvor bereits spielte der heute 22-Jährige für die U 23 des 1. FC Nürnberg. "Er ist ein fleißiger junger Spieler mit viel Potenzial, der uns auch mit seiner Größe und Schnelligkeit weiterhelfen wird“, so Daniel Hammel aus der sportlichen Leitung der Eintracht über den Neuzugang, der damit in seine Heimatregion zurückkehrt.