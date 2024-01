FVI holt Sejdovic aus Bosniens erster Liga

Emir Sejdovic wechselt zum FV Illertissen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt vom bosnischen Erstligisten FK Tuzla City. Der gebürtige Frankfurter hat seine bisherige Karriere ansonsten in Deutschland verbracht, absolvierte für den FSV Frankfurt 40 Spiele in der Regionalliga Südwest, in der Nordost-Staffel stehen 28 Einsätze für Optik Rathenow zu Buche, ehe er 2022/23 für die U 21 von Eintracht Frankfurt auf fünftklassigem Terrain unterwegs war. Der FVI bezeichnet seinen Neuzugang als "laufstarken, technisch-versierten Spieler", der in Illertissen auch schon in einem Probetraining seine Qualitäten demonstrieren durfte.