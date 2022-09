FV Illertissen: Zwei verschiedene Quoten

Am Montag flog beim FV Illterissen Trainer Marco Konrad, am Dienstag im Landespokal die Löwen. Der FVI steht im Pokal-Halbfinale - unerwartet kam aber nur der 1:0-Sieg gegen den TSV 1860 München.

In den Wettbüros wären die Quoten eindeutig gewesen. Vermutlich hätten die wenigsten darauf gewettet, dass Marco Konrad (47) noch allzu lange Trainer beim FV Illertissen bleiben wird. Schon gar keiner hätte allerdings auf den Pokal-Sieg der Illertisser am Dienstagabend gegen den Drittligisten 1860 München (1:0) getippt. Während das eine absehbar war, Konrad ist seinen Job bei den Schwaben seit Montag los, ist der Sieg des in der Regionalliga gebeutelten FVI über die Löwen natürlich die Viertelfinal- Pokalsensation schlechthin. "Ich hatte gehofft, dass mich mein Gefühl trügt, und hätte gerne weitergemacht", so Konrad, der als ehemaliger Profi selbstverständlich die branchenüblichen Mechanismen kennt, die Entscheidung des Vereins akzeptiert und von einer richtig guten Zeit in der Vöhlinstadt spricht. 13 Gegentreffer in den letzten drei Punktspielen waren am Ende eine zu große Hypothek für Konrad. "Wir haben es nicht geschafft, dass wir hinten stabil stehen", gibt der Fußballlehrer zu.

Sven Ackermann, eigentlich für die zweite Mannschaft in der Landesliga zuständig, bezeichnet derweil den Erfolg über den Tabellenzweiten aus Liga 3 als nicht unverdient. "Wir haben leidenschaftlich verteidigt, hatten gute Umschaltaktionen und uns ganz bestimmt nicht durchgemogelt", analysiert Ackermann, früher Trainer der U-19-Bundesliga des SSV Ulm 1846, der am Montagnachmittag den Auftrag bekam, sich bis auf Weiteres um die Regionalligatruppe zu kümmern. Im Endeffekt hatte er nur ein paar Gespräche mit den Spielern und das Abschlusstraining vor dem Viertelfinalspiel gegen die Münchner zur Vorbereitung. Die vielen Gegentore, die die Illertisser zuletzt einstecken mussten, waren dabei ein Thema. "Man macht sich schon seine eigenen Gedanken, gute Qualität ist ja da", so der 41-Jährige, dessen Schlüssel zum Erfolg unter anderem auch die gemeinsame Arbeit gegen den Ball gewesen sei.

Dieses Verhalten hat auch FVI-Sportdirektor Karl-Heinz Bachthaler (70) am Dienstagabend beobachtet. "Da war eine Mannschaft auf dem Platz", freut er sich. Selbst Offensivkräfte wie Kento Teranuma hätten nach hinten mitgearbeitet. Bachthaler war nicht erst seit der 0:3-Pleite am Samstag bei der SpVgg Hankofen-Hailing unter Zugzwang geraten. Der Mannschaftsrat sei auf ihn zugekommen und habe dabei seine Sorgen ausgebreitet. "Die Tendenz hat schon länger nach unten gezeigt, jetzt ist aber die Mannschaft ganz klar in der Pflicht", mahnt der Illertisser Funktionär, der bezüglich der einzelnen Kritikpunkte des Teams nicht zu sehr ins Detail gehen wollte. Saisonübergreifend habe man in 23 Spielen nur 19 Punkte geholt, rechnet er dann doch vor. Zu wenig, zumal man derzeit vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz in der Tabelle hat.

Beim amtierenden bayrischen Verbandspokalsieger formuliert man nun klare Ziele für Pokal und Meisterschaft. Naturgemäß konzentriert man sich jetzt auf die Suche nach einem neuen Cheftrainer. Ein möglicher Kandidat kommt dabei aus der eigenen Familie: Sein Bruder Holger Bachthaler, der zuletzt Cheftrainer beim Südwest- Regionalligisten SSV Ulm 1846 (2018-2021) war, ist derzeit vereinslos. "Ich höre diese Gerüchte natürlich auch", gibt Sportdirektor Bachthaler zu. Gespräche seien allerdings noch keine geführt worden. Er berichtet von etwa 30 Bewerbungen auf den Job im Illertal.

Beim Duell mit der Zweitligareserve des 1. FC Nürnberg am Freitag (19 Uhr) wird mit großer Sicherheit noch einmal Ackermann auf der Bank sitzen. "Auch da können wir nur mit einer Topleistung bestehen", sagt Bachthaler vor dem Spiel gegen den Tabellenvierten.