FV Illertissen: Der Pokalspezialist geht mit breiter Brust ins Derby

Nach unrundem Saisonstart hat sich der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern nach oben gearbeitet. Im Landespokal wurde zudem die SpVgg Unterhaching rausgekegelt. Gute Vorzeichen also für das am Freitag stattfindende Derby beim FC Memmingen.

In der Erfolgsspur: Der FV Illertissen hat inklusive Verbandspokal fünf Siege in Serie gefeiert. IMAGO/foto2press

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Sie als Pokalschreck zu bezeichnen, würde der Sache nicht gerecht werden. Pokalspezialisten passt deutlich besser zum aktuellen Titelverteidiger. Die Spieler des FV Illertissen fühlen sich im bayerischen Landespokal pudelwohl. Sie haben dort auch vor großen Namen keine Angst und sie haben es am Dienstagabend wieder getan: Nach dem FC Ingolstadt und den Münchner Löwen in der vergangenen Saison hat es im laufenden Wettbewerb die SpVgg Unterhaching erwischt. Am Dienstagabend wurde der Drittligist mit einem klaren und obendrein verdienten 3:0 zurück in die Landeshauptstadt geschickt. "Die eine Erklärung gibt es nicht", freut sich FVI-Trainer Holger Bachthaler über den aktuellen Lauf seines Teams.

Nach anfänglichen Schwierigkeiten haben die Schwaben endlich auch in der Liga mit drei Siegen hintereinander in die Spur gefunden. Zuvor mussten Bachthaler und seine Mannen jedoch drei Pleiten in den ersten vier Partien verkraften. Nach einer guten Vorbereitung sei gerade die Auftaktniederlage in Bamberg (0:1) ein schmerzhafter Stimmungstöter gewesen, erinnert sich der Fußballehrer. "Wir haben da schon gute Leistungen gezeigt, nur die Ergebnisse haben nicht gepasst." Bachthaler meint damit nicht zuletzt die knappe 2:3-Heimniederlage gegen Würzburg Anfang August. Innerhalb einer Woche habe man seinerzeit, den DFB-Pokal eingerechnet, drei Spiele verloren. "Wir machen jetzt nichts anderes" - lediglich das Quäntchen Glück sei mittlerweile dazugekommen, sagt Bachthaler.

Wir hetzen von Spiel zu Spiel. FVI-Trainer Holger Bachthaler über den dichten Spielplan

Inhaltlich könne bei den vielen englischen Wochen ohnehin kaum trainiert werden. Es gehe in erster Linie um Belastungssteuerung, erklärt er. Man habe einen jungen und auch in der Breite guten Kader, nun gelte es die Leistungen zu stabilisieren. Trotz der jüngsten Erfolge ärgert sich Bachthaler immer wieder über ein Thema: die Spielansetzungen des BFV. "Wir hetzen von Spiel zu Spiel", eine Spielansetzung am späten Nachmittag unter der Woche bei Schalding-Heining bezeichnet Bachthaler als "Wahnsinn". Zumal seine Spieler als Amateure noch einem Beruf oder Studium nachgehen und Probleme bei der Freistellung zu den Spielen bekommen. "Wir wissen natürlich, worauf wir uns einlassen" - es gehe aber nicht nur den Illertissern so, fügt Bachthaler hinzu. Er schlägt eine kürzere Winterpause und damit einem entzerrten Spielplan vor.

Zumindest in terminlicher Hinsicht bereitet ihm das bevorstehende Match beim FC Memmingen keine Sorgen. Am Freitagabend steigt im nahen Allgäu das prestigeträchtige Schwabenderby. Die hätten sowieso immer ihre eigenen Gesetzte, weiß der FVI-Coach. Der letzte Illertisser Erfolg in der schmucken FC-Arena liegt übrigens schon drei Jahre zurück.