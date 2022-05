FV 04 Würzburg legt im ligainternen Duell vor - SV Pullach mit der besten Ausgangsposition

In der Bayernliga-Relegation haben sich insbesondere der FV 04 Würzburg und der SV Pullach eine gute Ausgangsposition fürs Rückspiel verschafft. Vatan Spor Aschaffenburg schlug in Röllbach fulminant zurück, die Landesligisten Neudrossenfeld und Sonthofen feierten Heimsiege.

Wer darf nächste Saison in die Bayernliga, wer muss in der Landesliga ran? Dieser Frage näherten sich die Hinspiele der ersten Relegationsrunde am Mittwoch an. Zum Prozedere: Nach den Rückspielen am kommenden Samstag spielen die beiden Sieger jeder Gruppe noch in Hin- und Rückspiel einen Bayernliga-Platz pro Gruppe aus. Die Verlierer aus Runde eins und Runde zwei spielen 2022/23 sechstklassig.

Gruppe Mitte:

Dass man Landesligisten nicht unterschätzen darf, zeigte sich dem SV Seligenporten beim TSV Neudrossenfeld. Vor knapp 600 Zuschauern agierten die Männer aus dem Landkreis Kulmbach auf Augenhöhe und entschieden durch einen Treffer von Pauli in der 65. Minute die Begegnung.

Aufgrund der in Bayern noch immer geltenden Auswärtstorregel kann im anderen Spiel der Gruppe der VfB Hallbergmoos mit einem leichten Vorteil ins Rückspiel gegen Fortuna Regensburg gehen. Am Mittwoch waren zunächst aber die Regensburger etwas besser im Spiel, ehe der Bayernligist durch einen Werner-Treffer aus kurzer Distanz etwas überraschend in Führung ging. In der 58. Minute durften dann aber auch die Regensburger Fans den verdienten Jubelschrei ausstoßen, Terakajs Querpass drückte Morina über die Linie. In der 63. Minute zeigte sich der VfB aber erneut eiskalt und Krause traf nach einem langen Einwurf aus dem Getümmel zum 2:1. Sein Mannschaftskollege Kostorz flog in der 85. Minute mit Gelb-Rot vom Platz, in der sechsten Minute der Nachspielzeit verwandelte Zöllner einen direkten Freistoß zum Ausgleich.

Gruppe Nord:

Im Duell zweier Bayernliga-Kellerkinder blieb der FV 04 Würzburg auswärts gegen den TSV Karlburg obenauf und hat mit dem 3:1-Sieg nun allerbeste Karten, um in Runde zwei einzuziehen. Mit einem Elfmeter-Treffer brachte Conte seine Würzburger in der 10. Minute in Führung. Bis zum nächsten Treffer dauerte es bis zur 78. Minute, dann war Herbert mit dem 2:0 dran. Karlburgs Hoffnungen steigerte Fenske mit dem 1:2 (88.), doch Bozesan traf in der Schlussminute zum 3:1, ehe sich FVW-Spieler Michel noch Gelb-Rot einhandelte.

Der TuS Röllbach sah gegen Vatan Spor Aschaffenburg schon wie der sichere Sieger aus. Warum? Zum einen bekam Güvenc in der 55. Minute Rot wegen einer Notbremse und dann ging Röllbach durch den folgenden Foulelfmeter - Hagendorf traf - in Führung. Bundschuh erzielte in der 74. Minute frisch eingewechselt das 2:0. Dann brachen die letzten Minuten an und ein Doppelschlag von Sandikci (87.) und Sevim (89.) steigerten Aschaffenburgs Chancen auf ein Weiterkommen erheblich.

Gruppe Süd:

Der 1. FC Sonthofen brauchte gegen den TSV Dachau ein bisschen Anlaufzeit, doch nach rund einer halben Stunde agierten die Allgäuer auf Augenhöhe. Haug köpfte in der 33. Minute eine Flanke von Penz zur Führung ein. Dachau haderte in der 38. Minute mit Alu-Pech, in der 42. Minute schob Penz zum 2:0 ein. Der aufgrund der bereits erwähnten Auswärtstorregel so wichtige Anschlusstreffer gelang Leugner in der 80. Minute nach einen Konter.

Während Dachau noch alle Chancen hat, steht der FC Unterföhring kurz vor dem Aus. Der Landesligist unterlag dem SV Pullach mit 1:4. Zander war in der 18. Minute das produktive Ende einer Ballstafette. Der Bayernligist führte und legte erneut durch Zander nach schöner Kombination das 2:0 nach (51.). In der 56. Minute lupfte Zander über Torwart Fritz zum 3:0. Heller brachte den FCU zwar nochmal auf 1:3 heran (85.), aber schon drei Zeigerumdrehungen darauf köpfte Bauer für Pullach zum 4:1-Endstand ein.