FV 04 Würzburg: Der Bayernliga-Dino ist vom Aussterben bedroht

Seit der Gründung im Jahr 2012 ist der FV 04 Würzburg ein fester Bestandteil der Bayernliga Nord. Die letzte Konstante der Nordstaffel geriet zuletzt aber gehörig ins Schwanken. Die Würzburger kämpfen gegen den Abstieg. Ein neuer Cheftrainer an der Seitenlinie macht jedoch Hoffnung.

Mehr zur Bayernliga nord Startseite

Tabelle

Tabellenrechner

Transfers

50 Vereine zählt die Bayernliga Nord seit ihrer Gründung im Jahr 2012. In diesem regen Kommen und Gehen gibt es jedoch eine Konstante: Der FV 04 Würzburg hat als einziger Verein allen elf Saisons beigewohnt und darf daher zurecht als eine Art Dino der Liga angesehen werden. Dass eine derartige Historie aber nicht unantastbar macht, musste in der Bundesliga nicht nur der Hamburger SV erfahren, sondern insbesondere in dieser Spielzeit der FV 04: Mit lediglich 18 Zählern aus 21 Partien liegt der Traditionsverein auf Rang 17 und weist nur zwei Punkte Vorsprung auf die direkten Abstiegsplätze auf. Dennoch herrscht in Unterfranken Zuversicht hinsichtlich des Klassenerhalts - auch aufgrund der Personalie Philipp Eckart.

Aus dem Profifußball zurück nach Würzburg

Denn der übernahm Ende 2023 das Zepter beim FV 04 und bringt trotz seiner erst 34 Jahre ordentlich Erfahrung aus mehreren Jahren als Co-Trainer im Profifußball mit. Zuletzt arbeitete Eckart beim FC Erzgebirge Aue in der 3. Liga, entschied sich nun jedoch aus familiären Gründen für eine Rückkehr in die Heimat. "Hier hat sich dann kurzfristig die Möglichkeit ergeben, beim FV 04 einzusteigen. Und da ich schon als Spieler hier gespielt habe, habe ich das Angebot gerne angenommen - auch, wenn die Situation keine einfache ist", erläutert der neue starke Mann an der Seitenlinie die Beweggründe für seinen Wechsel in die Bayernliga. Dabei dient Eckart durchaus als Hoffnungsträger für den Verein - doch die Mannschaft zeigte im einzigen Spiel unter dem neuen Coach ebenso, dass sie das Potenzial für den Klassenerhalt besitzt.

Hohe Benchmark beim Debüt

4:1 lautete das Resultat im Heimspiel gegen den ASV Cham. "Wenn du als zu damaligen Zeitpunkt Vorletzter gegen den Vierten deutlich gewinnst, hast du natürlich fast alles gut gemacht", blickt der Trainer zurück auf sein erfolgreiches Debüt, bei dem die Mannschaft strukturiert auftrat und den Chamern durch enge Abstände zwischen den Ketten kaum das gewohnte Offensivspiel erlaubte. "Struktur im Spiel ist ein Thema, auf das ich als Trainer Wert lege", war der Auftritt seiner Elf ganz nach dem Gusto Eckarts, "generell sind wir aber eine brutal junge Mannschaft, die einfach Erfolgserlebnisse braucht. Gegen Cham gehen wir nach drei Minuten in Führung, da ist das Selbstvertrauen anschließend minütlich gewachsen. Offensiv konnten wir dann unsere Schnelligkeit als Waffe einbringen, sodass der ganze Spielverlauf perfekt für die junge Truppe war."

Mit dem Sieg konnte der FV 04 nicht nur mit einem positiven Gefühl im Rücken in die Winterpause gehen, sondern zudem die direkten Abstiegsplätze verlassen. Platz 17 ist daher nun die Ausgangsposition für die Rückrunde - eine Platzierung, die Minimum gehalten werden soll: "Es geht fraglos gegen den Abstieg, aber ich versuche, die verbleibenden Spiele als Chance zu sehen, in denen wir viel mehr positiv gestalten können als in der Hinrunde", hält sich Eckart nicht mit Rückblicken aufs vergangene Jahr auf, "im Idealfall bleibt es dann bei 15 Spielen." Elf Zähler Rückstand auf die ersten direkten Nichtabstiegsplätze müssten zum Vermeiden einer Relegation aufgeholt werden - eine knackige Aufgabe, wobei man in Würzburg generell positiv gestimmt ist: "Die Benchmark gegen Cham war sehr hoch, daher stimmt mich die Qualität der Mannschaft positiv. Als Trainer gilt es nun der Mannschaft eine eigene Identität zu vermitteln, um erfolgreich zu sein. Und wenn es anschließend trotzdem in die Relegation geht, ist es auch kein Problem."

15 Spiele für den Klassenerhalt

Ohnehin ist sich man sich bei den Unterfranken bewusst, dass zu viel Zukunftsmalerei nicht zielführend ist - schließlich stehen zum Auftakt gleich harte Aufgaben gegen direkte Konkurrenten an. Bei 15 Restspielen wird der Verlauf der Rückrunde zwar weder gegen Kornburg (16.) noch gegen Donaustauf (18.) entschieden - eine gewisse Bedeutung ist den Partien aber nicht abzusprechen. Um der jungen Mannschaft jedoch nicht direkt zu viel Druck aufzubürden, sieht Eckart den Auftakt eher pragmatisch: "Wir möchten die Spiele so angehen wie alle anderen. Wir müssen sowieso in möglichst vielen Spielen punkten, daher mache ich aus den ersten beiden Partien keine Endspiele. Vor allem, weil es für die direkten Konkurrenten ja ebenfalls eklig ist, direkt gegen uns zu starten."

Wichtige Partie hin oder her - ohne Zweifel geht es nun bereits in die heißen Wochen der Vorbereitung, denn der Auftakt in Donaustauf ist bereits auf den 17. Februar datiert. "Leider können wir da wohl nicht aus dem Vollen schöpfen, allerdings müssen wir das als Truppe auffangen können. Zudem sind Verletzungen zugleich immer eine Chance für andere Spieler - dementsprechend erwarte ich, dass die Jungs sich präsentieren", schließt der Trainer den Ausblick auf die Rückrunde. Dort gilt es dann zu zeigen, dass der beeindruckende Auftritt gegen den ASV Cham keine Eintagsfliege, sondern viel eher Standard war. Mit dieser angestrebten Konstanz könnte direkt eine weitere Konstante fortgesetzt werden: Schließlich möchte der FV 04 auch über den Sommer hinaus sein Alleinstellungsmerkmal als Dino der Bayernliga Nord beibehalten.