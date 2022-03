FUT: Überteuerter Allan Saint-Maximin sorgt für Fragezeichen

Im Rahmen der neuen FUT-Promo "Fantasy" kam Allan Saint-Maximin auf den Transfermarkt. Sein Preis ist trotz der möglichen dynamischen Upgrades ungewöhnlich hoch. Die Community ist verwundert und verärgert.

"Fantasy" heißt EAs neueste FUT-Promo für FIFA 22. Doch diesem Event stand die FIFA-Community von Beginn an kritisch gegenüber. Es wurde ein Team von Spielern veröffentlicht, die größtenteils vorher schon in anderen Promos Spezialkarten erhalten haben. Die Community beschwert sich, dass immer die gleichen Spieler ungerechtfertigte Upgrades bekommen. Hier wird EA gar "Recycling" vorgeworfen.

Obwohl die Auswahl der Spieler für FUT Fantasy nicht leistungsbasiert stattfand, stützt sich das Event selbst trotzdem auf Leistung. So müssen die Fantasy-Spieler ab dem 1. April bestimmte Anforderungen im realen Profisport erfüllen, um ein Upgrade in FIFA 22 zu erhalten. Mit diesen möglichen Aufwertungen im Hinterkopf, setzt sich auch einer der absurdesten Preise in der FIFA-Geschichte zusammen: Newcastle Uniteds Saint-Maximin kostet 4,1 Millionen Münzen auf der PlayStation.

Saint-Maximin teurer als Pelé, Cruyff und Mbappé

Der Franzose hat gute Werte, das steht außer Frage. 97 Tempo, 90 Schießen und 96 Dribbling sprechen für sich. Sollte Saint-Maximin mit Newcastle alle von EA gestellten Anforderungen erfüllen, dann wird seine Gesamtbewertung auf 95 geschraubt. Nur mit sämtlichen Aufwertungen wird Saint-Maximin dann also eine Karte, die bis zum Ende von FIFA 22 sehr attraktiv ist.

Dennoch kritisiert ein Reddit-User: "Der 95er Pelé kostet 3,3 Millionen Coins, Prime Cruyff und Headliner Mbappé 3,6 Millionen Coins. Selbst wenn Saint-Maximin eine Live-Karte ist, wird er nicht besser als ein Pelé oder ein Cruyff mit 5-Sternen Skills und 5-Sternen schwacher Fuß sein." Wie kommt es also, dass Saint-Maximin so viel teuer ist als die oberste Riege an Meta-Spielern, die allesamt bessere Eigenschaften haben?

Zum einen ist Saint-Maximin aktuell die beste Sturm-Alternative aus der Premier League, vor allem wenn man einen Partner für Cristiano Ronaldo sucht. Zum anderen wurde er vom linken Flügelspieler zum Stürmer umgewandelt, wodurch er einfacher zu verlinken ist. Das rechtfertigt aber immer noch nicht diesen horrend hohen Preis.

FUT-Transfermarkt

So wird weiter fleißig kommentiert: "Er wird die Erwartungen an seine FIFA 20-Karte nicht erfüllen." Tatsächlich war Saint-Maximin in FIFA 20 eine Macht, doch das Gameplay und die Meta haben sich seitdem verändert. Auf der Xbox ist Fantasy-Saint-Maximin sogar teurer als TOTY-Mbappé. Das zeigt ziemlich deutlich das Dilemma des FIFA-Transfermarkts.

Jede Woche erscheint eine neue Promo. Jede Woche spült EA neue Karten in den überlaufenen Markt. Dass Preisspannen falsch kalkuliert werden, ist schon fast eine logische Konsequenz. EAs FUT-Fehler häufen sich. Saint-Maximin wird seinem Preis-Leistungs-Verhältnis auf keinen Fall gerecht - daran werden auch dynamische Upgrades nichts ändern. Um solch teure Karten zu testen, bleibt den FIFA-Spielern theoretisch nichts anderes übrig, als FIFA-Points mit Echtgeld zu kaufen. Nur durch das bloße Spielen bleibt eine vier Millionen Münzen teure Karte praktisch unerreichbar.

