FUT-Special: Wir wählen live unser Bundesliga-TOTS

Das Voting zum Team of the Season der Bundesliga ist offen. Unsere Elf der Saison wählen wir live ab 19:30 Uhr im kicker eSport Talk.

Während die nationalen und internationalen Wettbewerbe auf die Zielgerade zusteuern, beschäftigt sich EA SPORTS bereits mit dem Team of the Season (TOTS). Diese in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) besondere Zeit wurde vor rund zwei Wochen mit dem Community-TOTS eingeläutet. Dort stimmten die Fans über ihre Top-Elf ab, die es nicht in die jeweiligen Ligen-Votings geschafft haben.

Bis Montag durfte die Community dann über ihre Premier-League-Elf-des-Jahres abstimmen. Weiter im Fahrplan ging es gestern mit der Bundesliga. Rund 40 Spieler stehen für die Mannschaft der Saison zur Auswahl. Wer bekommt alles eine spezielle Karte in FUT? Die allseits erwarteten Favoriten um Lewandowski, Kimmich und Co.? Oder doch Überraschungen wie Endo, Wimmer und Okugawa?

Die Qual der Wahl - live auf twitch.tv

Auf der TOTS-Unterseite von EA SPORTS läuft die Abstimmung noch bis Sonntag. Wir wählen unser TOTS heute live ab 19:30 Uhr im kicker eSport Talk. Host Jan 'GamingAlm' Bergmann begrüßt zu diesem Anlass unter anderem Profi-Fußballer Sascha Mockenhaupt. 'Mocki' steht für den SV Wehen Wiesbaden nicht nur auf dem echten Grün, sondern betreut auch das eSport-Team der Hessen.

Einen weiteren eSport-Blickwinkel wird der zweifache deutsche FIFA-Meister Erhan 'Dr. Erhano' Kayman einbringen. 2016 und 2020 wurde er jeweils zum Branchenprimus an der Konsole, aktuell ist er Mitgründer des eSport-Teams IQONIC und schreibt Kolumnen für kicker eSport.

Die Redaktion von kicker eSport wird Sven Grunwald vertreten. Außerhalb dieser Tätigkeit ist er wie 'Mocki' auch im echten Fußball zugegen - als Kommentator und Reporter beim Karlsruher SC.

Ihr wollt unsere Wahl mitgestalten und mitdiskutieren? Kein Problem - schaltet ab 19:30 Uhr auf unserem Twitch-Kanal ein oder seid hier auf kicker eSport dabei! Der Chat steht euch für Fragen und Beiträge offen.

Alle Formate findet ihr auch als VOD auf unserem Youtube-Kanal!