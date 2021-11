FUT-Season 2: Höhere Hürde für Champions Playoffs

Mit Beginn der zweiten Season in FIFA 22 Ultimate Team (FUT) feinjustiert EA SPORTS nochmals das bereits überarbeitete kompetitive Ökosystem des neuen Titels.

Gewöhnungsbedürftig waren Division Rivals und FUT Champions in den ersten FIFA 22-Wochen für ambitionierte Spieler, EA SPORTS hatte das kompetitive System generalüberholt. Die Divisionseinteilung in Rivals, ein neues Playoffs-Format, die verkürzte Weekend League im Rahmen der Champions Finals - vieles mussten die Fans erst mal verstehen und verinnerlichen.

Rund anderthalb Monate nach dem FIFA 22-Release dürften die Änderungen bei den allermeisten Spielern angekommen sein, sie werden sich allerdings schon am Donnerstag auf weitere Neuerungen einstellen müssen. Mit dem Beginn der zweiten FUT-Season nimmt der Entwickler nochmals Feinjustierungen vor, wie jüngst im Show-Format "Top Bins" bekannt wurde.

2.000 statt 1.500 Qualifikationspunkte

Die gravierendste Änderung dürfte die Qualifikation für die FUT Champions Playoffs betreffen: Statt wie bislang 1.500 Punkte müssen fortan derer 2.000 in Division Rivals geholt werden - erste kritische Stimmen innerhalb der Community wurden ob dieser Erhöhung der Hürde bereits laut.

Die Qualifikationspunkte und Tokens aus der ersten Season werden zwar übernommen, der Fortschritt in den Playoffs jedoch am Donnerstag um 9 Uhr zurückgesetzt - sie sollten demnach zuvor noch abgeschlossen werden, andernfalls müssen alle Matches erneut absolviert werden.

Ein wichtiger Aspekt ist auch das System für die Abstiege aus den jeweiligen Ligen in Division Rivals. Von Elite bis Division 6 erfolgt jeweils ein Abstieg um zwei Ligen, entsprechend starten Elite-Spieler in der zweiten Season etwa in Division 2. In den Divisionen 7 und 8 erfolgt ein Abstieg um eine Liga, in den Divisionen 9 und 10 wird nicht abgestiegen.

Meilenstein-Rewards werden verbessert

Für die Weekend League respektive die Champions Finals wurden noch keine Anpassungen mitgeteilt, das Wochenende sollte sich demnach nicht verändern. Die letzte bekannte Neuerung betrifft die Meilensteine in Division Rivals: Die besten Belohnungen werden wohl weiterhin für 90 Partien vergeben, die Qualität der Rewards soll allerdings gesteigert werden.

