Fußverletzung: Wolfsburgs Nmecha fällt für Juni-Länderspiele aus

Felix Nmecha steht für die anstehenden Länderspielen nicht zur Verfügung. Der Wolfsburger musste Bundestrainer Hansi Flick aus Verletzungsgründen absagen.

Wie der VfL Wolfsburg am Dienstagabend bekanntgab, wurde bei Nmecha eine schwere Prellung im rechten Sprunggelenk diagnostiziert. Der 22-Jährige musste zum Saisonfinale am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC (1:2) nach einem Pressschlag in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ausgewechselt werden.

Schwere Bandverletzung konnte ausgeschlossen werden

Zwar hatte Nmecha noch Glück im Unglück, denn bei Untersuchungen am Pfingstwochenende konnte eine schwere Bandverletzung ausgeschlossen werden. Dennoch muss Nmecha "bis auf Weiteres" pausieren. Nach Rücksprache mit dem DFB sagte der Wolfsburger deshalb seine Teilnahme an den anstehenden Länderspielen ab.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am 12. Juni (18 Uhr) in Bremen auf die Ukrainer. Das Spiel ist der 1000. Auftritt der Nationalelf, die Partie gilt offiziell als Benefiz-Spiel. Mit den Einnahmen aus dem TV-Honorar, der Bandenwerbung und dem Kartenverkauf sollen "Einrichtungen und Organisationen der unter dem russischen Angriffskrieg leidenden Menschen in der Ukraine" unterstützt werden.

Vier Tage später trifft Deutschland dann am 16. Juni (20.45 Uhr) in Warschau auf Polen, zum Saison-Abschluss ist dann am 20. Juni (20.45 Uhr) in Kaiserslautern Kolumbien zu Gast.

Nmecha spielt seit zwei Jahren in Wolfsburg, in der soeben abgelaufenen Saison schaffte er seinen Durchbruch. Ende März feierte er beim 2:3 gegen Belgien sein Debüt im DFB-Dress, als er in der 32. Minute für Leon Goretzka eingewechselt wurde.