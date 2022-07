Fußverletzung: EM-Aus für Niederländerin Martens

Lieke Martens hat sich eine Fußverletzung zugezogen und kann nicht mehr ins Turniergeschehen eingreifen. Die ehemalige Weltfußballerin startete in allen drei Vorrundenpartien, Ersatz darf der Verband nicht nachmelden.

Vor dem Viertelfinal-Duell mit Frankreich muss die niederländische Nationalmannschaft eine bittere Nachricht hinnehmen: Die ehemalige Weltfußballerin und Europameisterin Lieke Martens hat sich beim 4:1-Sieg gegen die Schweiz eine Fußverletzung zugezogen und kann, das ergaben weitere Untersuchungen, keine EM-Partie mehr bestreiten. Wie der niederländische Verband bekanntgab, wird die Stürmerin noch am Dienstagabend das Teamcamp verlassen. Ersatz für die 29-Jährige kann laut Regularien nicht nachnominiert werden.

Weltfußballerin und Titelverteidigerin

Mertens stand in allen Vorrunden-Partien in der Startelf. Die Außenstürmerin, die sich nach 5 Jahren beim FC Barcelona dem französischen Vizemeister Paris St. Germain anschließen wird, gewann mit der niederländischen Auswahl 2017 den EM-Titel und wurde im selben Jahr mit der Auszeichnung zur Weltfußballerin gekürt.

Für "Oranje" wiegt der Ausfall schwer. Trainer Mark Parsons spricht von "schrecklichen Neuigkeiten für Lieke und für uns". Nach dem positiven Coronatest von Stürmerin Vivianne Miedema und der Schulterverletzung von Torhüterin und Kapitänin Sari van Veenendaal ist ist Martens' Verletzung bereits der dritte Ausfall im Laufe des Turniers für die Niederländerinnen.

Nach sieben Punkten aus den drei Vorrunden-Partien und Platz zwei in Gruppe C hat das Team weiterhin alle Chancen, den EM-Titel zu verteidigen. Nachdem England und Spanien die Viertelfinals am Mittwoch eröffnen, trifft am Donnerstag die DFB-Auswahl auf Österreich. Am Freitag spielt Schweden gegen Belgien, bevor sich die Parsons-Elf mit den Französinnen misst.