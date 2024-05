"Fußballgott" und Stehaufmännchen: Das kleine Märchen des Marco Laubner

Marco Laubner drückt dem burgenländischen Nachbarschaftsduell im Rahmen von "KICK IT LIKE A PRO" den Stempel auf. Der Klingenbach-Stürmer belohnt sich dadurch auch für seine Beharrlichkeit.

Sie nennen ihn - angelehnt an den Ehrenkapitän seines Lieblingsklubs - liebevoll "Fußballgott" in Klingenbach: Marco Laubner. Der routinierte Stürmer ist seit elf Jahren beim Verein und für den Klub stets da, wo immer er auch gebraucht wird. Auch nach zwei Kreuzbandrissen und insgesamt vier Knieoperationen gab der heute 32-Jährige nie auf und kämpfte sich auf dem Feld zurück in die erste Mannschaft des ASKÖ Klingenbach. Am Samstagabend sollte er durch eine dieser Geschichten, die nur der Fußball schreibt, für all seine Mühen irgendwie belohnt werden.

Es war ja auch alles angerichtet für ein kleines Fußballmärchen. Im Rahmen der Initiative "KICK IT LIKE A PRO" sorgten der kicker und Teamsportspezialist 11teamsports dafür, dass im Grenzstadion für einen Spieltag Profi-Feeling herrschte. Ex-Nationalspieler Stefan Maierhofer und Austria-Wien-Legende Hans Dihanich standen vor 560 Zuschauern als Experten parat, verschiedene Aktivitäten als Rahmenprogramm und eine Choreo der heimischen Fans machten das Derby gegen den Nachbarort St. Margarethen (1:1) zu etwas ganz Besonderem.

Klingenbach-Trainer Hatzl: "Schon sehr beruhigend, wenn man solche Spieler draußen hat"

Laubner, der Klingenbacher "Fußballgott", musste dann 66 Minuten lang von der Bank aus zusehen, wie seine Kollegen einem frühen 0:1-Rückstand vorerst vergeblich hinterherliefen. "Es war eine sehr kampfbetonte, gute Landesligapartie, wo ich denke, dass wir über 90 Minuten gesehen mehr vom Spiel hatten", sollte er später im Flash-Interview in der spontan aufgebauten Mixed Zone analysieren. Doch dazwischen sorgte die aktive Klingenbacher Legende noch dafür, dass das Grenzstadion am Ende doch noch einmal Kopf stand.

Fünf Minuten nach seiner Einwechslung bugsierte Laubner den Ball zum ersten Mal ins Tor, der kollektiven Freude wurde aber von Schiedsrichterin Kathrin Huber schnell der Garaus gemacht. Knapp Abseits. Doch davon lässt sich ein Stehaufmännchen wie Marco Laubner nicht irritieren. Nach weiteren vier Minuten setzte er die Kugel erneut in die Maschen - und durfte diesmal wirklich zum Jubeln abdrehen. "Wenn man in so einem Spiel - überhaupt in einem Derby gegen einen Nachbarn, wo wir die letzten Spiele immer unglücklich verloren haben - kurz vor Schluss noch den Ausgleich macht, ist das natürlich ein super Gefühl", strahlte der Klingenbacher Derby-Held vor Freude.

Lob gab's dann auch noch vom Trainer: "Es ist schon sehr beruhigend, wenn man solche Spieler draußen hat", sagte Wolfgang Hatzl, der mit Laubners Einwechslung ein glückliches Händchen bewiesen hatte. "Es ist aber auch immer Glückssache, dass so etwas aufgeht. Man hat eine Idee, umsetzen müssen es dann aber die Spieler, und das haben sie heute Gott sei Dank gemacht."