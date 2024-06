"Fußballgott hatte heute ein blau-rotes Trikot an": Flensburg kommt mit blauem Auge davon

Wohin man auch hörte: "Wir waren nicht die bessere Mannschaft. Aber wir hatten das Glück, was in der Saison oftmals gefehlt hat." So äußerten sich Spieler, Trainer und Offizielle des SC Weiche 08 nach dem 2:1 (1:1) gegen den TuS Bersenbrück fast unisono.

Torsten Fröhling will die neue Saison nach dem Last-Minute-Klassenerhalt in der Relegation mit Demut und Respekt angehen. IMAGO/Lobeca

Klassenerhalt! Ein weiteres Jahr (das 13. in Folge) in der Regionalliga. Die Freude war groß, die Erleichterung über den Last-Minute-Erfolg noch größer. "Amazing, unbelievable." (Toll, unglaublich). So fasste Yusri El-Kandoussi, Torschütze zum erlösenden 2:1, die Stimmung zusammen.

Der 24-Jährige, in der Winterpause aus der 5. niederländischen Liga nach Flensburg gekommen, hatte schon beim Hinspiel am vergangenen Mittwoch in der Nachspielzeit zum 2:2 getroffen. Dabei hätte nicht viel gefehlt, und es wäre gar nicht zu seinem (übrigens abgefälschten) Schuss ins Glück gekommen.

El-Kandoussi, erst zur Pause eingewechselt, hatte sich verletzt. Es sei ihm in die Adduktoren geschossen, gab der Angreifer zu Protokoll. Doch beim Traumpass seines Freundes Mohamed Cherif, ebenfalls ein Winterzugang, biss er auf die Zähne und brachte das Stadion zum Beben.

"Der beste Mann waren heute die Fans", befand Sport-Geschäftsführer Christian Jürgensen. 1.888 Zuschauer waren gekommen, hätte das Wetter mitgespielt, wären es wohl noch mehr gewesen. In der Schlussphase, als Bersenbrück auf den Ausgleich drängte, saß niemand mehr. "Egal wie. Wir haben es geschafft", sagte Dominic Hartmann. Torhüter Jesper Heim verspürte "Leere", vergaß aber nicht, den Gegner zu würdigen: "Bersenbrück hat hier super aufgespielt und uns vor große Probleme gestellt. Der Fußballgott hatte heute ein blau-rotes Trikot an." Die Flensburger hatten an diesem verregneten Nachmittag das, was ihnen im Saisonverlauf oftmals gefehlt hatte: Glück.

Wieder hatte der SC Weiche 08 kein gutes Spiel gemacht. Der Druck, der sich über die vergangenen Monate aufgebaut hatte, war spürbar. Bersenbrück traf Latte und Pfosten, hätte gerne auch noch einen Elfmeter gehabt. "Aber heute sollte es wohl so sein", fasste Tim Wulff zusammen.

Demütige in die neue Spielzeit

Eigentlich hätte schon in einer Woche die Vorbereitung auf die Saison 2024/25 beginnen sollen. "Aber ich versuche, noch eine Woche mehr Urlaub herauszuschlagen", sagte Trainer Torsten Fröhling nach drei Wochen "Überstunden" - die reguläre Saison hatte schon vor drei Wochen geendet.

Mit "Demut und Respekt" wolle man in die neue Spielzeit gehen, versprach der erfahrene Coach, der im November 2023 von Benjamin Eta übernommen hatte. Mit welchem Team er das angehen will, ist bislang noch völlig offen. Die bislang zweigleisige Planung läuft nun in Richtung Regionalliga. Man wolle nun "24/7" arbeiten, kündigte Jürgensen an.

Ein sicherer Abgang ist Marten Schmidt, der zum künftigen Liga-Rivalen Kickers Emden wechselt. Der 28-Jährige, der in seiner Flensburger Zeit viel Pech mit Verletzungen hatte, machte dem SC Weiche 08 mit seinem Tor zum 1:0 das wohl wertvollste denkbare Abschiedsgeschenk. Schmidt hatte eigentlich schon nicht mehr da sein sollen, hatte seinen Urlaub aber verlegt.

Weitere Spieler werden folgen, Neuaufbau am nördlichsten Standort der Regionalliga Nord ist angesagt. "Ich freue mich. Ich freue mich für ganz viele Menschen, die sich mit dem Verein identifizieren", sagte Jürgensen, dem die Erleichterung anzusehen war. Weiche 08 ist noch einmal davongekommen - mit zwei blauen Augen. Statt gegen den Stadtrivalen TSB, Hohenwestedt (das übrigens wegen des Flensburger Klassenerhalts in der Oberliga bleibt) und Satrup geht es von Ende Juli an wieder gegen Meppen, Oldenburg und den Landesrivalen VfB Lübeck. Mit Demut und Respekt, wie Fröhling sagte - und gewiss nicht mit Kampfansagen in Richtung Tabellenspitze.