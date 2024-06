Fußballfest mit fünf Toren: Deutschland startet stark in die EM

Die deutsche Nationalmannschaft ist stark in diese Europameisterschaft im eigenen Land gestartet. Gegen Schottland feierte die DFB-Auswahl ein klares 5:1.

Von Beginn an zeigte sich die deutsche Elf an diesem Freitagabend im Vorwärtsgang, was bereits in der 10. Spielminute zum 1:0 führte. Florian Wirtz traf dabei nach toller Vorarbeit von Toni Kroos und Joshua Kimmich.

In diesem Modus ging es weiter: Jamal Musiala feuerte den Ball in der 19. Minute unhaltbar unter die Latte, Kai Havertz stellte mit einem sicher verwandelten Elfmeter noch vor der Pause auf 3:0. Zuvor hatte Schottlands Ryan Porteous für ein sehr hartes Foul glatt Rot gesehen.

Füllkrug und Can treffen als Joker

Nach der Pause nutzte Bundestrainer Julian Nagelsmann den Drei-Tore-Vorsprung auch dazu, um weiteren Spielern Einsatzzeiten zu geben. So kamen etwa Leroy Sané und Thomas Müller ins Spiel, genauso auch Niclas Füllkrug und der in den Kader nachgerückte Emre Can. Das Besondere für die beiden Spieler: Sowohl Füllkrug mit einem Schuss in den rechten Winkel (68.) als auch Can (90.+3) trafen ins Tor.

Lediglich Antonio Rüdiger hatte an diesem Abend Pech, als ihm kurz vor Schluss ein Eigentor unterlief. Dennoch wurde das klare 5:1 zum Start dieser Europameisterschaft ausgelassen mit den vielen Fans in München gefeiert.

Bundestrainer Nagelsmann freute sich ebenfalls arg und sagte etwa im Interview mit MagentaTV: "Großes Kompliment an die Mannschaft. Wir waren schon recht dominant. Es sind immer Entscheidungen der Spieler auf dem Feld. Wir haben viele Dinge gut umgesetzt. Aber die Spieler haben viel Qualität. Am Ende bin ich weit davon weg, ein Mahner zu sein. Es macht wenig Sinn, jetzt zu viel zu bremsen. Wir wissen, wir haben ein Spiel gewonnen, aber wir müssen mindestens noch eins gewinnen. Es ist ein erster Schritt, auf den müssen wir aufbauen."