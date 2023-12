Fußballer Max Dombrowka: "Vielleicht schaffen wir die Überraschung"

Vor dieser Mannschaft sollten sich Profis in Acht nehmen: Der FC 08 Homburg hat schon zwei Gegner aus den ersten beiden Ligen aus dem DFB-Pokal geworfen. Im Achtelfinale trifft der Viertligist am 5. Dezember nun auf den Zweitligisten FC St. Pauli. Im Interview erzählt Abwehrspieler Max Dombrowka (31), wie er die bisherigen Siege erlebt hat - und was er sich für das nächste Spiel vornimmt.

Max Dombrowka nach dem Sieg gegen den SV Darmstadt 98: Geling nun die nächste Überraschung? IMAGO/Jan Huebner