Fußballer, Fußballerin und Trainer des Jahres: kicker-Awards an Nkunku, Schüller und Streich

Christopher Nkunku ist zum Fußballer des Jahres gewählt worden. Fußballerin des Jahres wurde Lea Schüller. Freiburgs langjähriger Coach Christian Streich gewann die Auszeichnung als Trainer des Jahres.

An den 63. vom kicker organisierten und durchgeführten Wahlen unter den Mitgliedern des Verbandes Deutscher Sportjournalisten (VDS) beteiligten sich 706 Kolleginnen und Kollegen, acht der abgegebenen Stimmen waren ungültig. (2021 hatten 559 Wahlberechtigte abgestimmt). Teilnahmeschluss war der 25. Juli 2022.

Folgend die Ergebnisse der Wahlen, Statements der Gewinner und der Laudatoren aus den Interviews und Beiträgen im kicker am Montag sowie die Siegerlisten der Gewinner der seit 1960 durchgeführten Wahlen zum "Fußballer des Jahres", zur "Fußballerin des Jahres" (seit 1996) und zum "Trainer des Jahres" (seit 2002).

Christopher Nkunku (24) ist der neue "Fußballer des Jahres". In einem Kopf-an-Kopf-Rennen setzte sich der Stürmer von RB Leipzig mit 134 Stimmen vor Robert Lewandowski (33) durch; auf den Bundesliga-Torschützenkönig und Vorjahresgewinner entfielen 128 Stimmen. Nationaltorwart Kevin Trapp (32) von Eintracht Frankfurt landete mit 65 Stimmen auf dem 3. Platz.

Lea Schüller (24) vom FC Bayern München ist die "Fußballerin des Jahres". Die Vorjahreszweite gewann mit 141 Stimmen vor der Wolfsburgerin Alexandra Popp (31/115 Stimmen) und Almuth Schult (31/68 Stimmen), die wie im Vorjahr Dritte geworden ist. Mehr VDS-Mitglieder denn je zuvor beteiligten sich an der Wahl zur "Fußballerin des Jahres": 622 VDS-Mitglieder (2021: 474) beteiligten sich an der Wahl der "Fußballerin des Jahres". Abgegeben wurden 618 gültige Stimmen; vor einem Jahr waren es 468 Stimmen.

Christian Streich (57) setzte sich mit 276 Stimmen deutlich bei der Wahl zum "Trainer des Jahres" durch. Seit seiner Ernennung zum Cheftrainer des SC Freiburg im Jahr 2011 landete Streich zweimal auf dem 2. Platz; in Addition kam er in dieser Zeitspanne hinter Jürgen Klopp auf die zweitmeisten Stimmen. Nun gewann er erstmals die Wahlen vor Oliver Glasner (47) von Eintracht Frankfurt, auf den 133 Stimmen entfielen, und dem Kölner Steffen Baumgart (50/65 Stimmen).

Die Statements des Gewinner

Christopher Nkunku: "Ich fühle mich sehr geehrt und weiß es sehr zu schätzen, so einen bedeutsamen Preis entgegennehmen zu dürfen. In aller erster Linie muss ich mich bei meiner Mannschaft, dem Trainerteam und allen Mitarbeitern bedanken. Ohne ihre Unterstützung wäre eine solche Saison nicht möglich gewesen. Nun blicke ich aber nach vorne und freue mich auf die neue Spielzeit."

Lea Schüller: "Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Das ist eine totale Überraschung! Es ist überragend! Das ist eine supertolle Auszeichnung. Es war schon ein erfolgreiches Jahr, obwohl ich nicht an meiner Leistungsgrenze war. Ich hatte mir mehr vorgenommen. In der Nationalmannschaft lief es gut für mich. In der Bundesliga habe ich 16 Tore geschossen - so viele wie in den letzten Jahren auch. Da wollte diesmal eigentlich mehr machen. Das nehme ich mir für die nächste Saison vor."

Christian Streich: "Mein erster Gedanke: Ich kriege jetzt eine Auszeichnung - und alle, die mit mir zusammenarbeiten, werden nicht genannt. Dabei weiß ich um meine vielen Defizite, als Mitarbeiter und Kollege. Dass nur ich genannt werde, ist sicher nicht gerecht. Den Preis nehme ich deshalb stellvertretend für alle im Verein entgegen. Dass wir einigermaßen Erfolg haben in Freiburg geht nur mit den vielen Leuten, die mich unterstützen und mich nehmen, wie ich bin. Auch dann, wenn ich nicht gut bin."

Stimmen zu den Wahlen

Jürgen Klopp (55/Trainer FC Liverpool): "Trainer des Jahres, gewählt von den deutschen Sportjournalisten, ist Christian Streich aus Freiburg! Endlich, muss man sagen, absolut verdient ... manchmal dauert es ein bisschen länger, bis die tatsächliche Qualität erkannt wird! Ich freue mich für ihn - und für alle, die ihn gewählt haben, weil sie damit eindeutig Fußballsachverstand unter Beweis gestellt haben."

Hansi Flick (57/Bundestrainer): "Christian Streich hat jede Ehrung verdient. Er ist ein herausragender Trainer, der in Freiburg Großes vollbringt und den ich enorm schätze. Er ist auch ein überragender Mensch, der nicht alles dem Erfolg unterordnet. Er weiß, dass es im Leben noch mehr gibt als Fußball. Christian Streich tut dem deutschen Fußball gut."

Ralf Rangnick (64/ÖFB-Teamchef): "Die Wahl zum Fußballer des Jahres hat Christopher Nkunku absolut verdient. Allein seine Quote an Toren und Assists verdeutlicht seine herausragende Leistung in der vergangenen Saison. Christophers Transfer hat alles gehalten, was wir uns damals versprochen haben. Als Mensch zeichnet ihn seine Freundlichkeit aus, aber auch der Wille, immer besser zu werden. Ein Spieler wie er wird überall zurechtkommen. Für mich steht fest: Christopher hat alle Qualitäten eines künftigen Weltklasse-Spielers - wenn er es nicht schon ist."

Inka Grings (43/Trainerin FC Zürich): "Meinen herzlichen Glückwunsch an Lea Schüller! Sie hat sich diese Auszeichnung verdient. Lea ist eine tolle Stürmerin, die sich im letzten Jahr auch international durchgebissen und gezeigt hat, dass sie mithalten kann. [...] Ich schätze bei Lea besonders ihr starkes Kopfballspiel. Es gibt nur wenige Spielerinnen in Deutschland und Europa, die solche Sprungkraft haben wie Lea. Daran sollte sie unbedingt auch weiterarbeiten."

