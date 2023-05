Fußballdirektor Alemany will Barcelona nach der Saison verlassen

Mateu Alemany will seine Tätigkeit als Fußballdirektor beim FC Barcelona vorzeitig beenden. Am Kader der nächsten Spielzeit wird der Spanier aber noch mitarbeiten.

Wie die Katalanen am Dienstagabend auf ihrer Website mitteilten, habe Mateu Alemany Barça-Präsident Joan Laporta über seine Absicht informiert, ein neues berufliches Projekt zu beginnen. Demnach wird der Spanier, der ursprünglich bis 2024 an den FCB gebunden ist, seine offizielle Amtszeit in Barcelona am 30. Juni 2023, also zum Ende der laufenden Saison, vorzeitig beenden.

Faktisch arbeitet Alemany jedoch über dieses Datum hinaus mit dem FC Barcelona zusammen. Wie der Meldung zu entnehmen ist, hat der Fußballdirektor einer informellen Vereinbarung folgend versichert, die Transfergeschäfte der ersten Mannschaft in diesem Sommer abzuschließen - "auch wenn dies in den letzten Momenten des Transferfensters geschehen sollte", wie es in der Meldung weiter heißt.

Weil sich Alemany zu dieser Art der Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus bereit erklärt habe, heißt es in der Mitteilung, habe Laporta den vorzeitigen Abgang seines Fußballdirektors akzeptiert. Sobald das Verlassen Alemanys beschlossen ist, wolle man Änderungen in der Führungsstruktur des FC Barcelonas bekanntgeben.