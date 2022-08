"Fußball-Pause" für das Studium: Zempelin und Regensburg lösen Vertrag auf

Björn Zempelin und der SSV Jahn Regensburg haben sich auf eine Vertragsauflösung verständigt. Nach zehn Jahren im Verein hat das Eigengewächs nun Pläne abseits des Platzes.

Björn Zempelin bestritt für Jahn Regensburg drei Partien in der 2. Bundesliga. imago images/Sascha Janne

Konkret geht es dem 22-Jährigen, der 2012 vom SC Sinzing in die Jahnschmiede gewechselt war, dabei um seine akademische Laufbahn: "Ich werde mich nun erst einmal auf mein Psychologie-Studium fokussieren und vorerst eine Fußball-Pause einlegen", begründete Zempelin die Umorientierung.

Zempelin geht als Spieler und bleibt als Fan

"Diese klare Entscheidung respektieren wir selbstverständlich. Seinem Wunsch haben wir entsprochen", fasste Jahn-Geschäftsführer Roger Stilz die Position des aktuellen Tabellenführers der 2. Liga zusammen. Diesen Umgang habe sich das Eigengewächs durch "seinen Einsatz und seine Vereinstreue" verdient, für die die Regensburger ihm dankbar seien.

Trotz der wohlüberlegten Entscheidung Zempelins, der sich vor seiner richtungsweisenden Entscheidung "in den vergangenen Wochen viele Gedanken gemacht" habe, will der gebürtige Regensburger den SSV weiterhin verfolgen: "Die vielen Jahre in der Jahnschmiede waren eine tolle Zeit und auch bei den Profis konnte ich wertvolle Erfahrungen sammeln. Deshalb werde ich den Jahn auch weiter im Herzen tragen und die Daumen drücken."