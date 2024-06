"Fußball in Verruf" gebracht: UEFA sperrt Daku

Albanien muss gegen Spanien und einem möglichen Achtelfinale auf Mirlind Daku verzichten. Die UEFA belegte den 26-Jährigen für seine nationalistischen und diffamierenden Gesänge nach dem Remis gegen Kroatien mit einer Zwei-Spiele-Sperre.

Am vergangenen Mittwoch kochten bei den Albanern die Emotionen hoch: In der fünften Minute der Nachspielzeit rettete Klaus Gjasula mit seinem 2:2 gegen Kroatien noch einen Punkt. Wie sich spätestens nach dem zweiten Gruppenspiel (Spanien gewann 1:0 gegen Italien) herausstellen sollte, war das Tor goldwert. Denn ansonsten wären die Rot-Schwarzen bereits ausgeschieden.

Den Punktgewinn feierten einige Spieler dementsprechend ausgelassen im Hamburger Volksparkstadion. So schnappte sich unter anderem Mirlind Daku sogar das Megafon und heizte den Anhang an. Allerdings tat er dies mit nationalistischen und diffamierenden Sprechchören gegenüber Nordmazedoniern und Serben.

Sorry, wenn ich jemanden beleidigt habe. Mirlind Daku

Als die UEFA auf Forderung des nordmazedonischen Verbands bekanntgab, Ermittlungen aufzunehmen, bezog der Angreifer auf Facebook Stellung. "Sorry, wenn ich jemanden beleidigt habe. Wie bei jedem Fußballer sind die Emotionen in diesen Momenten auf einem anderen Level, was nur auf dem Spielfeld verstanden werden kann", schrieb der im Kosovo geborene Daku und fügte hinzu: "Es ist schwierig, das Gefühl für dieses Nationalteam zu spielen, zu beschreiben, für diese wunderbaren Fans, die uns uneingeschränkte Liebe geben."

Vor einer Strafe bewahrte seine Entschuldigung ihn aber nicht. Wie die UEFA am Sonntag mitteilte, belegte die Spruchkammer den 26-Jährigen "wegen Nichtbeachtung der allgemeinen Verhaltensgrundsätze, wegen Verstoßes gegen die Grundregeln guten Benehmens, wegen Nutzung von Sportveranstaltungen für Bekundungen nichtsportlicher Art und wegen Verunglimpfung des Fußballsports" mit einer Zwei-Spiele-Sperre. Er habe den "Fußball in Verruf" gebracht.

UEFA bittet Albanien wegen drei Vergehen zur Kasse

Zusätzlich muss der albanische Verband eine Geldstrafe in Höhe von 25.000 Euro bezahlen. Neben Dakus Fehlverhalten bittet die UEFA die Albaner auch wegen zwei weiterer Vergehen ihrer Fans zur Kasse: Für das Zünden von Feuerwerkskörper und das unerlaubte Betreten des Spielfelds werden 22.500 Euro fällig. Wegen ähnlicher Vergehen wurde auch der kroatische Verband belangt, er muss insgesamt 28.000 Euro bezahlen, 17.500 Euro für das Zünden von Pyrotechnik und 10.500 Euro für das Werfen von Gegenständen.

Sportlich dürften die Rot-Schwarzen das Fehlen von Daku im letzten Gruppenspiel gegen Spanien durchaus verschmerzen können. Denn der Stürmer von Rubin Kasan gehört nicht zur Startelf und kam gegen lediglich gegen die Kroaten zu einem Kurzeinsatz. Sollten die Albaner am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) mit einer Überraschung tatsächlich den Achtelfinal-Einzug festzurren, würde Daku das erste K.-o.-Spiel seines Landes bei einem Großereignis verpassen.