Fußball-Ikone Pelé verstorben

Der Fußball trauert um seine wohl größte Ikone. Pelé, der dreimal Weltmeister wurde, ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Als der Fußball allmählich zum Weltsport wurde, war er mittendrin. Edson Arantes do Nascimento, Weltmeistermacher, gerade 17 Jahre alt. Seine Tore und seine Tränen nach Brasiliens erstem WM-Triumph 1958 in Schweden machten einen Jugendlichen beinahe über Nacht zum globalen Sportstar. Vier Buchstaben, ein Künstlername: Pelé.

Drei WM-Titel und Triumphe mit dem FC Santos

Sportlich wurde der Angreifer mit den unglaublich vielseitigen Fähigkeiten - der FC Santos soll ihn sogar mal als Ersatztorwart gemeldet haben - seiner Verantwortung in der Folge mehr als gerecht. Mit dem FC Santos gewann und verteidigte der Rechtsfuß die Copa Libertadores, besiegte auf irrwitzigen Freundschaftsspiel-Tourneen Mannschaften in aller Welt. Mit der Seleçao wurde er 1958, 1962 (verletzt ausgeschieden) und 1970 Weltmeister.

Prophet des "schönen Spiels"

Doch der Mann, der insgesamt angeblich 1281 Tore geschossen haben soll, verschaffte seiner Sportart auch durch sein Wirken als wunderbar vorzeigbare Galionsfigur - privat haftete auch ihm manch Makel an - weltweite Popularität. Ein Prophet des "schönen Spiels", nicht zuletzt bei New York Cosmos in der North American Soccer League. Seine spektakulären Tore und all die Erfolge haben dabei natürlich geholfen.

Ob er wirklich der Beste war, dürfte noch eine ganze Weile diskutiert werden. Denn der Fußballer Pelé wird den Menschen weit überdauern.

Am Donnerstag ist Pelé im Alter von 82 Jahren gestorben, das bestätigte seine Familie. Er war seit geraumer Zeit krank und musste sich zuletzt schon im Krankenhaus behandeln lassen.