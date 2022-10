Fußball-Freestylerin Aylin Yaren: Triumph gegen Ribéry, Chips essen mit Messi

Aylin Yaren von Regionalligist Viktoria Berlin hat das Kicken im Blut. Neben ihrer Tätigkeit als Influencerin und Fußball-Freestylerin ist die 33-Jährige mit 19 Toren nach acht Spielen momentan das Maß der Dinge im bundesweiten Drittliga-Ranking der "Torjägerkanone® für alle". Wir sprachen mit ihr über Bolzplatz-Mentalität, das Torwandduell gegen Franck Ribéry und einen Werbespot mit Weltstar Leo Messi.

Dass Aylin Yaren einen präzisen Schuss hat, dürfte mittlerweile so manchem Fußball-Fanatiker bekannt sein. Selbst Bayern-Legende Franck Ribéry staunte nicht schlecht, als ihn 2007 die damals 17-jährige Deutsch-Türkin im "ZDF-Sportstudio" beim Torwandschießen mit 4:3 in die Knie zwang. "Darauf werde ich auch nach vielen Jahren noch immer wieder angesprochen. Das war eine einmalige Momentaufnahme, neben so einem Weltstar zu stehen - und dann auch noch zu gewinnen", erinnert sich Yaren zurück. Es folgte eine steile Karriere - auf und neben dem Platz. Viele Jahre spielte Yaren in der Frauen-Bundesliga, neben dem Platz baute sie sich ein zweites Standbein als Influencerin und Fußball-Freestylerin auf. Mittlerweile ist die Vollblut-Fußballerin 33 Jahre alt und kickt in der Regionalliga Nordost für Viktoria Berlin, ihre Treffsicherheit hat sie aber nach wie vor nicht verloren.

Mit 19 Treffern aus der ersten acht Partien befindet sich Yaren aktuell in bestechender Form. "So viele Treffer sind mir noch nie gelungen", ist sich die Angreiferin sicher. Im bundesweiten Ranking der "Torjägerkanone® für alle" liegt die Ballartistin mit großem Abstand in Führung. Ihre engste Verfolgerin Nadine Anstatt vom TSV Schott Mainz erzielte bislang "nur" 13 Tore.

Ich habe mir vorgenommen, bis zur Winterpause an die Marke von 40 Toren heranzukommen. Aylin Yaren (33) setzt sich hohe Ziele

Mit einem Auge schielt Yaren also schon auf die "Torjägerkanone® für alle". "Der Ehrgeiz ist definitiv da, zumal ich in unserer Liga schon in der abgelaufenen Saison vorne lag. Das jetzt auch bundesweit zu schaffen, wäre super." Mit 26 Toren war die Angreiferin schon in vergangenen Saison die Torschützen-Königin der Regionalliga Nordost. Ihre Bestmarke soll in diesem Jahr übertroffen werden, und zwar deutlich: "Da ich mir gerne hohe Ziele setze, habe ich mir vorgenommen, bis zur Winterpause an die Marke von 40 Toren heranzukommen. Man muss dazu sagen, dass wir in der zurückliegenden Spielzeit nur eine einfache Runde ohne Rückspiele absolviert haben. Mal schauen, ob mir das gelingt. Wenn ja, dann soll der Schnitt möglichst auch im neuen Jahr gehalten werden. Damit dürften die Chancen auf die Torjägerkanone nicht schlecht stehen."

Für den Fall, dass Yaren am Ende wirklich die "Torjägerkanone® für alle" gewinnen sollte, hat sie bereits jetzt einen passenden Platz für die Trophäe gefunden. "Sie würde natürlich nicht im Keller landen. Stattdessen würde ich sie meinem Bruder schenken. Er ist während meiner gesamten Karriere mein Wegbegleiter gewesen. Er war bei jedem Spiel dabei. Auf diese Weise würde ich ihm die Kanone widmen."

Der Erfolg der Vollblut-Fußballerin kommt aber auch nicht von ungefähr. Drei Trainingseinheiten mit der Viktoria sind bei weitem nicht genug für Yaren, die ihrer Passion auch mit 33 Jahren noch mit großer Leidenschaft nachgeht. "Bei der Viktoria trainieren wir dreimal pro Woche, dazu kommt das Spiel am Wochenende. Privat mache ich regelmäßig Krafttraining, absolviere aber auch jeweils eine fußballspezifische Trainingseinheit. Das ergänzt sich alles sehr gut und ist wichtig für mich, um meine bestmögliche Leistungsfähigkeit zu erreichen." Hinzu kommt dann auch noch eine weitere Tätigkeit, die Aufschluss über ihre besonders feine Ballbehandlung gibt - Fußball-Freestyle. Als Ballartistin wird Yaren regelmäßig für Auftritte gebucht, darf vor gestandenen Profi-Teams - wie beispielsweise dem FC Basel im Jahr 2017 - aufzaubern, oder steigt bei Werbe-Events in den Fußball-Käfig, um sich im Eins-gegen-Eins mit Ex-Profis wie Kevin Kuranyi zu messen.

Das verlorene Gen

Die gebürtige Berlinerin gehört noch zu jener Generation, die den oft beschworenen "echten" Fußball von der Pike auf gelernt hat. Spielwitz, Kreativität am Ball und das Vertrauen in die eigenen Fertigkeiten sind Attribute, die sich Yaren schon als Kind angeeignet hat. "Wir waren auf dem Fußballplatz, bis die Sonne unterging. Ich habe teilweise Ärger bekommen, wenn ich zulange auf dem Bolzplatz rumgehangen habe. Das sind Probleme, die die heutige Generation kaum noch kennt. Das ist ein bisschen traurig, macht mich aber umso dankbarer, dass ich solch eine schöne Kindheit hatte." Das verlorene Bolzplatz-Gen macht sich laut Yaren auch immer deutlicher im Profi-Fußball bemerkbar. "Davon sieht man mittlerweile leider immer weniger. Man sollte sich im Spiel etwas zutrauen, einfach mal ins Dribbling gehen. Davon lebt der Fußball. Viele Trainer unterstützen so eine Spielweise aber nicht mehr", hadert die trickreiche Angreiferin.

Wir waren auf dem Fußballplatz, bis die Sonne unterging. Ich habe teilweise Ärger bekommen, wenn ich zulange auf dem Bolzplatz rumgehangen habe. Fußball-Freestylerin Aylin Yaren (33) blickt gerne auf ihre Kindheit zurück

Auch heute noch profitiert Yaren von ihrer fußballgeprägten Jugend. "Natürlich mache ich im Spiel keine extrem anspruchsvollen Tricks, dafür fehlt einfach die Zeit. Freestyling und Leistungssport sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Wenn es aber um Tempodribblings, den ersten Kontakt und die allgemeine Ballbeherrschung geht, versuche ich schon beide Welten zu verknüpfen", erklärt die 33-Jährige, die mit Viktoria Berlin in den kommenden Jahren den Sprung in die Bundesliga meistern möchte.

Das Highlight in Barcelona

Das absolute Highlight ihr bisherigen Karriere ereignete sich aber im Oktober 2021, als sie von dem amerikanischen Kartoffel-Chips-Hersteller "Lay's" für einen Werbespot für die Fußball-Champions-League in Barcelona gebucht wird - die selbe Chipsmarke, die auch mit Superstar Leo Messi als Testimonial wirbt. "Das war unglaublich. Es kam eine Mail, in der ich zu diesem Werbe-Dreh eingeladen wurde. Allerdings gab es noch ein paar Mitbewerberinnen. In diversen Videos sollte ich bestimmte Sequenzen aus dem späteren Werbeclip vorspielen. Erst wenige Stunden vor dem Abflug erfuhr ich, dass ich den Job bekommen hatte", erinnert sich Yaren.

Messi selbst war zum Zeitpunkt des Drehs in Paris. Persönlich konnte sie in Barcelona nur dessen Double kennenlernen. Im späteren Clip jedoch spielt Yaren eine der Hauptrollen und ist zum Schluss gemeinsam mit dem fröhlich Chips essenden Leo Messi auf den Leinwänden zu sehen. Ein Moment, der für Yaren sicherlich unvergesslich bleiben wird.