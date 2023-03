Fußball einfach erklärt: Was ist ein "Panenka"?

Hast du dich schon gefragt, was die Reporter meinen, wenn sie Fachausdrücke verwenden? Als kicker kid weißt du es. Wir erklären dir deinen Lieblingssport.

So sah das damals aus: Antonin Panenka erwischt Sepp Maier auf dem falschen Fuß. imago/Horstmüller

Weißt du, was ein Panenka ist? Sicher kennst du eine Zidane-Rolle oder einen Ronaldo-Chop. Tricks, die nach Stars bekannt sind, die diese erfunden haben.

So ist's auch bei Panenka. Das ist eine besondere Art, einen Elfmeter auszuführen. Antonin Panenka tat dies beim EM-Finale 1976 gegen Deutschland für die Tschechoslowakei. Er lief an, stoppte fast ab und dann chippte er den Ball locker in die Mitte, statt ihn mit der Innenseite oder mit dem Spann zu schießen. Der deutsche Torwart Sepp Maier hatte keine Chance.

Das haben danach viele Spieler nachgemacht, weil sich der Torhüter beim Elfmeter oft für eine Ecke entscheidet, um bessere Chancen zu haben. Jetzt weißt du, wann die Reporter von "Panenka-Elfer" reden.