Fußball auf über 3600 Metern Höhe: Schont Scaloni den müden Messi in La Paz?

Keiner spielt sehr gerne Fußball in der dünnen Höhenluft von La Paz. Die Nationalmannschaft Argentiniens tritt womöglich auch aus diesem Grund in Bolivien ohne Superstar Lionel Messi an.

Empfang am Flughafen in El Alto: Bolivianische Fans freuen sich auf Lionel Messi und seine Teamkollegen. AFP via Getty Images

Das Estadio Hernando Siles ist in der Regel Schauplatz der Spiele der bolivianischen Nationalelf. Problem für die Gästeteams: Während die Gastgeber, darunter viele Akteure aus den Profiklubs am Spielort, die dünne Luft in La Paz bestens kennen, ist Leistungssport für den Gegner auf über 3600 Metern Höhe nicht selten ein Problem.

Am Dienstagabend deutscher Zeit (22 Uhr MESZ) tritt Weltmeister Argentinien im Rahmen der "Eliminatorias" in La Paz an. Es ist nach einem knapp gelungenen Start in die Qualifikationsrunde Südamerikas für die WM 2026 (1:0 gegen Ecuador) das zweite Spiel für die Albiceleste, die naturgemäß neben Rekord-Weltmeister Brasilien (5:1 gegen eben jenes Bolivien) zu den Topfavoriten auf die inzwischen satten sechs WM-Startplätze für den Kontinent zählen (der Siebte im Zehnerfeld hat zudem noch Play-off-Chancen).

Viele Spiele mit Inter Miami für Messi

Da läge es nicht allzu fern, dem zuletzt in Diensten von Inter Miami überstrapazierten Lionel Messi womöglich eine Verschnaufpause zu gönnen, während sich die Teamkollegen mit Bolivien und dem nur begrenzt zur Verfügung stehenden Sauerstoff abmühen.

Kapitän Messi, inzwischen 36 Jahre alt und (natürlich) Siegtorschütze gegen Ecuador, hat die Reise in die Anden zwar mit angetreten, sein Einsatz in La Paz sei jedoch weiter ungewiss, heißt es in argentinischen Medien. Am Montag will Nationaltrainer Luis Scaloni über Einsatz oder Verschnaufpause befinden.

"Leo war zuletzt müde und hat mich gebeten, ihn zu ersetzen", hatte Scaloni am Wochenende geäußert. "Wir werden sehen, wie es weitergeht." Eigentlich wolle der Coach mit derselben Formation beginnen, die Ecuador in Buenos Aires letztlich in Schach halten konnte. Doch die nächste Hürde heißt schließlich La Paz - und da sind nicht selten besondere Maßnahmen erforderlich.