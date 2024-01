"Fußball arbeiten": FCH ist mehr als Laufen und gute Standards

Zum offiziellen Rückrundenauftakt empfängt der Tabellenneunte den Elften. Das hört sich wenig spektakulär an, ist es aber, wenn man weiß, dass der Neunte der Aufsteiger Bundesliga-Neuling aus Heidenheim ist. Natürlich möchte der FCH den Abstand zur Abstiegsregion stets weiter vergrößern, würde im Falle eines Heimsiegs aber nun sogar den Abstand auf den Elften vergrößern können, aktuell Wolfsburg. Das klingt schon interessanter.

Sicher war es kein Vorbote auf die Partie am Samstagnachmittag in der Voith-Arena, doch tatsächlich wurde in Heidenheims Nachbarstadt Oberkochen, wenige Kilometer entfernt von der heimischen Voith-Arena, in dieser Woche ein Wolf gesichtet - dennoch irgendwie treffend, ausgerechnet vor dem Spiel gegen die Wölfe. Ein Punkt trennt die beiden Mannschaften, was die angeführten beiden Plätze ausmacht. Es könnten aber auch zehn sein, und Heidenheims Trainer Frank Schmidt würde sein Team immer noch nicht als Favoriten betrachten und schon gar nicht bezeichnen. "Mit Sicherheit nicht, wenn man die Mannschaften gegenüberstellt. Das zeigt lediglich, dass wir es bislang sehr gut gemacht haben", sagt er stattdessen.

Das Hinspiel wird für immer in der Vereinshistorie verankert sein, war es doch das erste Bundesligaspiel überhaupt für den Verein von der Ostalb. Recht schnell lag man 0:2 zurück, was letztlich auch als Endresultat in den Büchern steht. Davon, "blauäugig" gewesen zu sein, möchte Schmidt sich und seine Mannschaft rückblickend aber freisprechen. "Es war das erste Spiel in der Bundesliga. Das ist nicht so einfach und dass wir eine gewisse Zeit brauchen, um in der Bundesliga anzukommen, war doch klar", sagt Schmidt. Individuelle Fehler hätten damals den Ausschlag gegeben, keine Naivität. "Zweimal zu spät, zweimal bestraft worden", endet sein Rückblick pragmatisch. "Blauäugig mit Sicherheit nicht. Wenn man sich alleine die Transferaktivitäten der beiden Vereine anschaut, dann liegen Welten dazwischen", führt er weitere Unterschiede an.

Jede einzelne Partie bedeutet einen ungeheuren Kraftakt

Nur Understatement aber möchte Schmidt auch nicht, so seien die 21 Punkte durchaus ein Beleg dafür, dass man "bis hierhin" eine gute Saison gespielt habe. Nach 17 Spielen seien die Partien deswegen aber nicht einfacher. "Wir müssen immer sehr gut sein, uns immer im Grenzbereich bewegen, alles geben, alles aus uns herausholen, um überhaupt in der Lage zu sein, zu punkten", macht Schmidt deutlich, dass jede Partie einen enormen Kraftakt für den FCH darstellt. "Wenn wir jetzt, nach einem halben Jahr Bundesliga, den Gedanken hätten, dass irgendwas leichter werden würde, dann wäre alles zum Scheitern verurteilt. Wir müssen Fußball weiterhin arbeiten und dürfen davon keinen Millimeter abweichen."

Frei nach Oliver Kahn müsse der FCH weitermachen, immer weiter. Und das tut er offensichtlich auch 2024, wenn man einen Blick in den Rückspiegel wirft und das 1:1 in Köln betrachtet. Die Konkurrenz im Keller hatte zumeist Federn gelassen, folgerichtig sagt Schmidt: "So war dieser Punkt definitiv ein weiterer Schritt zum großen Ziel." Und es war vor allem der zehnte Punkt nacheinander aus den vier vergangenen Spielen, die den FCH überhaupt erst in diese aktuell komfortable Tabellenlage befördert hat.

Wolfsburg wird nicht aussteigen und frieren und dann chancenlos sein

Die raue Ostalb wird nahezu in jedem Winter angeführt an den jeweiligen Spieltagen. Dass sie aber einige Prozentpunkte pro FCH ausmachen könnte, daran möchte Schmidt keinen Gedanken verschwenden: "Alleine zu glauben, dass Wolfsburg hierherfährt, aus dem Bus aussteigt, mehr als sonst friert und deswegen keine Chance gegen uns hat - Niemals! Die Gegner wissen, wo und wie Heidenheim liegt, am Ende geht es um Inhalte", möchte Schmidt von solchen Komponenten rund um die Partie überhaupt nichts wissen, sich gewiss nicht auf klimatische Bedingungen verlassen.

Was sich ebenfalls stets wiederholt, ist der Blick auf den FCH. Da heißt es häufig, so zuletzt auch von VfL-Trainer Niko Kovac, dass die Heidenheimer laufstark und gut bei Standards seien. Darauf geht Schmidt nicht lange ein, sagt aber, dass es durchaus noch ein paar andere Facetten gebe. "Nur durch Laufen und nur durch Standards alleine holst du nicht die Punkte. Wir wissen schon, dass es ein paar mehr Aspekte in unserem Spiel gibt", so Schmidt schmunzelnd. Und diese, gemeinsam mit dem Laufen und den Standards, wird man am Samstag wieder in die Waagschale werfen - ohne klimatische Bedingungen.