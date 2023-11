Fuß-OP notwendig: Zimmermann fehlt Düsseldorf weiterhin

Fortuna Düsseldorf muss bereits seit einigen Wochen auf Matthias Zimmermann verzichten. Der 31-Jährige wird nach einer erfolgreichen Operation nun noch länger fehlen.

Ball in der Hand, doch nicht am operierten Fuß: Fortuna Düsseldorfs Matthias Zimmermann. Getty Images

Am 27. Oktober absolvierte Matthias Zimmermann sein bis dato letztes Spiel für Fortuna Düsseldorf. Der 31-jährige Abwehrspieler wurde beim 4:1 über Eintracht Braunschweig erst in der 90. Minute ausgewechselt. Seitdem ist es um den Routinier still geworden.

Erfolgreiche Operation am Montag

Dies liegt an einem Ermüdungsbruch seines linken Fußes. Aufgrund dessen hat Zimmermann lange einen Spezialschuh getragen - die konservative Heilungsmethode musste jedoch korrigiert werden. Am Montag wurde der Defensivmann laut Angaben seines Klubs "erfolgreich am Fuß operiert", wie es auf der F95-Website heißt.

Zimmermann gibt sich trotz des neuen Verlaufs optimistisch. "So ein Rückschlag kann passieren und wirft mich nicht um", erklärte der Außenverteidiger. Er wisse, "dass es Geduld braucht", doch er will "der Mannschaft im neuen Jahr so bald wie möglich wieder helfen".

F95 auf Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen

In der aktuellen Saison absolvierte Zimmermann zehn Zweitligaspiele (kicker-Note 3,05, ein Tor, drei Vorlagen) und ein Spiel im DFB-Pokal. Der Karlsruher spielt seit 2018 (175 Einsätze, zwölf Treffer) für die Fortuna, die in der engen 2. Bundesliga aktuell den fünften Platz belegt - nur drei Punkte hinter dem Zweiten HSV.